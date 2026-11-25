Sizi Kıskanan Çevrenizdekileri Ele Veren 10 Davranış
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Kaynak: https://www.stylecraze.com/articles/s...
Kıskançlık, çekememezlik hayatın her yerinde insanın karşısına çıkabiliyor. Bazen bu insanların farkına varabiliyoruz; bazen ise iyi niyetimizden dolayı zarar görebiliyoruz.. Ancak 'Bu kadarı yeter!' diyor ve bu konuda elimizden geldiğince yanınızda olmak istiyoruz. Kimsenin hayatında bu tarz insanlara ihtiyacı yok!
Gelin hayatımızdaki kıskanç insanların farkına nasıl varırız bir bakalım. Detaylar için buyurun...👇
Dedikodulara meze olursunuz.
"Dedikodu, kıskançlık için sıkça kullanılan bir kılıftır."
Kıskanan insanlar sizleri başkalarının önünde küçük düşürme eğiliminde olurlar.
Peki bunu neden yaparlar?
Kıskanç insanlar yanınızda olmak için can atarlar.
Robert Greene'nin İnsan Doğası Kanunları kitabında da belirttiği üzere;
Her konuda sizi yıpratacak yorumlar yapma eğiliminde olurlar.
Robert Greene'nin İnsan Doğasının Kanunları kitabında da bahsettiği üzere bu pasif-agresif davranış, genellikle kıskançlık ve hasetle yanıp kavrulan insanlar tarafından bastırılmaya çalışılan bir davranış biçimidir.
Diyelim ki uzun süredir kovaladığınız bir işten teklif aldınız ve çok mutlusunuz. Peki sizi kıskanan bu insanların tepkisi ne olurdu?
Bilerek ve de isteyerek kötü tavsiyeler verirler.
Vücut diline kulak verin; kıskanç insanlar bacak bacak üstüne atma eğilimindedir.
Size karşı her zaman bir rekabet halindedirler.
Onlar için başarının tanımı sizi gölgede bırakmaktır.
Bunun sebebi aslında insanların içinde hissettikleri aşağılık kompleksidir.
Yani sizin gerçekten onlardan daha iyi olduğunuz gerçeğini...
Ayrıca kıskançlık ile birlikte gelen rekabet, genelde yakın ilişkiler kurduğunuz iş, aile ve benzeri ortamlarda kendini daha çok gösterir.
Arkanızdan kuyunuzu kazanlara karşı dikkatli olmalısınız.
Diyelim ki; ailenizde müzik ve sanatla alakası olan tek insan sizsiniz ve bu konuda oldukça iyi yol katediyorsunuz.
Ve son olarak; şu hayatta ne zaman bir şey başarsanız, o insanlar yanınızda yoktur.
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