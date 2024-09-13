Kıskançlık Seviyenizi Ölçüyoruz!

İlk önce senin gibilerden çok az bulunduğunu söyleyelim! Çok sabırlısın ve hayatındaki insana çok çok fazla güveniyorsun. Senin hayatındaki insan tamamen geçmişini bir kenara bırakıp öyle geliyor ve bir daha geçmişi hiçbir şekilde sorgulanmıyor. Aslında sorgulansa da sen bunu hiç mi hiç takmıyorsun. Senin gibileri mumla arasak bile bulamayız. Hayatındaki insan çok şanslı. Hiç bir şekilde sıkmıyorsun. Sende 'geçmiş yaşanmıştır ve bitmiştir' kafası var. Böyle kafalara sahip insanlarda az var! Rahatlık da senin diğer adın. Senin gibi hiç kıskanç olmamak ne kadar doğru bilmiyorum ama azıcık heyecan kat ilişkine. Biraz kıskan yahu böyle olmaz. 😄