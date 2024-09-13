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Kıskançlık Seviyenizi Ölçüyoruz!

etiket Kıskançlık Seviyenizi Ölçüyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
13.09.2024 - 16:06

Hepimizin içini kemiren kıskançlık duygusu sevdiğimiz ve aşık olduğumuz insanlara karşı kat kat artabiliyor. Ne yapacağımızı bilemiyor ve hatta belki de kıskanınca farklı bir karaktere dönüşüyoruz. Seven insan kıskanır mı yoksa bu kıskançlık bir öz güven meselesi mi? Senin kıskançlık seviyeni ölçüyoruz!

Haydi testeee!

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1. Sevgilinin veya eşinin geçmişte kaç cinsel partnerinin olduğunu umursuyor musun?

2. Sevgiline kız/erkek arkadaşları ya da eski sevgilileri hakkında sürekli soru sorar mısın?

3. Partnerinin çevresindeki erkek/kadın arkadaşlarıyla kendini kıyaslıyor musun?

4. Can alıcı soruya geliyoruz! Bu zamana kadar hiç sevgilinin/eşinin bilgisayar, telefon, cüzdan gibi özel eşyalarını karıştırdın mı?

4. Can alıcı soruya geliyoruz! Bu zamana kadar hiç sevgilinin/eşinin bilgisayar, telefon, cüzdan gibi özel eşyalarını karıştırdın mı?

5. Sevgilinizle sohbet ederken konu eski sevgililerden açıldı ve eski sevgilisini anlatmaya başladı. Ne yaparsın?

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6. Kıskançlığın nedeniyle büyük tartışmalar yaşadınız mı?

6. Kıskançlığın nedeniyle büyük tartışmalar yaşadınız mı?

7. Hiç sevgilinin/eşinin senden önceki seks hayatını düşündün mü?

7. Hiç sevgilinin/eşinin senden önceki seks hayatını düşündün mü?

8. Son olarak, partnerinizin eski sevgilisine hala bir şey hissettiğini hiç düşündünüz mü?

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Senin hastalık derecesinde bir kıskançlığın var!

Sen kıskançlığını en üst düzeyde yaşıyorsun! O yüzden dedik ya sevgiline kolaylıklar dileriz diye! Bir an önce bu huyundan vazgeç. Vazgeç ki etrafındaki insanları kaçırma! Çok şüphecisin. Bu şüphe olur olmadık düşüncelere dalmana neden oluyor ve ilişkilerine zarar veriyor. Artık hayatındaki insanın seni aldatacağını ya da eski sevgilisini düşündüğünü düşünme! Seninle birlikteyse artık sen varsındır hayatında. Senin kıskançlık tavan yapmış. Yanına yaklaşılmıyor. Senin hayatında anca bu kıskançlıklarını çekecek birileri olur. Onu bulmak da zor. Sen en iyisi kendine biraz hakim ol. Biraz bir şeyler umrunda olmasın! Hem kendin hem hayatındaki insan bak nasıl rahatlayacaksınız.

Bu kadar da umursamazlık olmaz!

İlk önce senin gibilerden çok az bulunduğunu söyleyelim! Çok sabırlısın ve hayatındaki insana çok çok fazla güveniyorsun. Senin hayatındaki insan tamamen geçmişini bir kenara bırakıp öyle geliyor ve bir daha geçmişi hiçbir şekilde sorgulanmıyor. Aslında sorgulansa da sen bunu hiç mi hiç takmıyorsun. Senin gibileri mumla arasak bile bulamayız. Hayatındaki insan çok şanslı. Hiç bir şekilde sıkmıyorsun. Sende 'geçmiş yaşanmıştır ve bitmiştir' kafası var. Böyle kafalara sahip insanlarda az var! Rahatlık da senin diğer adın. Senin gibi hiç kıskanç olmamak ne kadar doğru bilmiyorum ama azıcık heyecan kat ilişkine. Biraz kıskan yahu böyle olmaz. 😄

Senin seviyen gayet normal!

En ideal seviye senin seviyen! Ne abartı bir kıskançlığın var ne de umursamaz derecede kıskanmama durumun var. Yerinde kararında bir kıskançlığın var. Neyi ne zaman kıskanacağını ya da kıskanmayacağını biliyorsun! bu durum partnerini sıkmadığı gibi hoşuna da gidiyor. En önemlisi de bu değil mi? Çoğu ayrılıklar aşırı derecede hastalık derecesinde kıskançlık yaşayanlar yüzünden oluyor. Senin ayrılık nedenin asla kıskançlık olamaz! hayatındaki insanın geçmişi çok umrunda değil. Sen geçmişe takılıp kalmamışsın. Önemli olanın seninle beraberken ki davranışları olduğunun farkına varmışsın. O yüzden geçmişin konusu açılsa da problem etmiyorsun. Böyle devam et. Senin gibiler zor bulunuyor. İdeal bir eş ya da sevgili adayısın. Biz böyle gördük. 😇

Kıskançsın ama hastalık seviyesinde değil!

Evet sen gerçekten kıskançsın ama bu hastalık seviyesinde değil. Çok takıntılı değilsin. Onun bir tık altındasın. Ama biraz daha zorlarsan hastalığa dönebilir. Biz bunun hastalık düzeyinde olmasını asla istemeyiz. Sen de partnerin de bunu asla istemez. Bu süreçte çok dikkatli olman gerekiyor. Beynine hakim ol partnerinin geçmişini kurcalama düşünme. Eğer biraz daha az kıskanırsan, daha normal bir seviyeye gelirsin ama kesinlikle hastalık derecesine ulaşma. Ayrılıkların çoğu kıskançlık nedeniyle oluyor. Şu an zararsız bir kıskançlığın var. Bu sonucu uyarı niteliğinde algıla ve adımlarını ona göre at. Bak biz seni baştan uyarmış olalım. 😇

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