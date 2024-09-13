Kıskançlık Seviyenizi Ölçüyoruz!
Kıskançlık Seviyenizi Ölçüyoruz!
Hepimizin içini kemiren kıskançlık duygusu sevdiğimiz ve aşık olduğumuz insanlara karşı kat kat artabiliyor. Ne yapacağımızı bilemiyor ve hatta belki de kıskanınca farklı bir karaktere dönüşüyoruz. Seven insan kıskanır mı yoksa bu kıskançlık bir öz güven meselesi mi? Senin kıskançlık seviyeni ölçüyoruz!
Haydi testeee!
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1. Sevgilinin veya eşinin geçmişte kaç cinsel partnerinin olduğunu umursuyor musun?
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2. Sevgiline kız/erkek arkadaşları ya da eski sevgilileri hakkında sürekli soru sorar mısın?
3. Partnerinin çevresindeki erkek/kadın arkadaşlarıyla kendini kıyaslıyor musun?
4. Can alıcı soruya geliyoruz! Bu zamana kadar hiç sevgilinin/eşinin bilgisayar, telefon, cüzdan gibi özel eşyalarını karıştırdın mı?
5. Sevgilinizle sohbet ederken konu eski sevgililerden açıldı ve eski sevgilisini anlatmaya başladı. Ne yaparsın?
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6. Kıskançlığın nedeniyle büyük tartışmalar yaşadınız mı?
7. Hiç sevgilinin/eşinin senden önceki seks hayatını düşündün mü?
8. Son olarak, partnerinizin eski sevgilisine hala bir şey hissettiğini hiç düşündünüz mü?
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