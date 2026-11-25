Palmyra'da yapılan ve 2012'de yayımlanan bir başka araştırma, yerli ağaçların neden bu kadar önemli olduğunu gösteriyor. Deniz kuşları, rüzgârla sallanan palmiyeler yerine yerli ağaçların sık ve sağlam dallarında konaklıyor. Kuş dışkısıyla zenginleşen bu ormanlardan denize akan suda azotlu bileşikler, palmiyeliklere göre 26,5 kat yüksek çıkıyor ve kıyıdaki planktonu artırıyor.

İzleme cihazı takılan manta vatozları da kıyıya yaklaştıklarında yalnızca yerli ormanların önündeki suları seçti. Hiçbiri palmiyeli kıyıların önünde zaman geçirmedi.