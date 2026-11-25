Sıçanlar Adadan Temizlenince 5 Yılda Ekolojik Mucize Yaşandı
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Sıçanlar gidince Pisonia ağaçlarının dibi bir ay içinde fidanlarla doldu.
Beş yıl sonra yerli ağaç fidanlarının sayısı 150'nin altından 7 bin 700'ün üzerine çıktı.
Yerli ormanları seçen deniz kuşları, kıyıya manta vatozlarını çeken bir besin zinciri kuruyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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