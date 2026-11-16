Fareleri Yok Etsin Diye Adaya Getirdiler: Gözden Kaçan Tek Detay Planı Bozdu
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1883 yılında Hawaii'deki şeker kamışı çiftçileri tarlalarını kemiren farelerden kurtulmak için adalara firavun faresi getirdi. Plan basitti, çünkü firavun faresi iyi bir fare avcısı olarak biliniyordu. Sık anlatılan hikayede fareler geceleri, firavun fareleri ise gündüzleri aktif olduğu için iki hayvanın tarlada hiç karşılaşmadığı söylenir. Asıl bedeli ise adaların yerli kuşları ödedi.
Plan 1883 yılında Hilo çevresindeki şeker kamışı tarlaları için kuruldu.
Gece gündüz farkı planın çöküş nedeni olarak anlatılır ama kayıtlar farklı bir tablo çiziyor.
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