article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Fareleri Yok Etsin Diye Adaya Getirdiler: Gözden Kaçan Tek Detay Planı Bozdu

Fareleri Yok Etsin Diye Adaya Getirdiler: Gözden Kaçan Tek Detay Planı Bozdu

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 15:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

1883 yılında Hawaii'deki şeker kamışı çiftçileri tarlalarını kemiren farelerden kurtulmak için adalara firavun faresi getirdi. Plan basitti, çünkü firavun faresi iyi bir fare avcısı olarak biliniyordu. Sık anlatılan hikayede fareler geceleri, firavun fareleri ise gündüzleri aktif olduğu için iki hayvanın tarlada hiç karşılaşmadığı söylenir. Asıl bedeli ise adaların yerli kuşları ödedi.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Plan 1883 yılında Hilo çevresindeki şeker kamışı tarlaları için kuruldu.

Gökyüzü altında yüksek boylu şeker kamışı tarlası ve önünde duran bir adam

Hamakua ve Hilo çevresindeki şeker kamışı tarlalarında fare hasarı çok yüksekti. Bazı tarlalarda kamışın dörtte biri ile yarısı arasındaki bölümü farelere gidiyordu.

1883 yılında Hilo çiftçileri adına Jonathan Tucker Jamaika'ya gitti ve 72 firavun faresi getirip kamış tarlalarına saldı. Aynı yıl WH Purvis de Hamakua kıyısındaki bir şeker değirmeni için Hindistan ve Afrika'dan hayvan getirdi. 1885 yılında Hamakua çiftçileri Hilo'daki başarıyı duyunca kendi hesaplarına firavun faresi ithal etti.

Şeker üreticileri firavun faresinin işe yaradığını söyledi. Fare hasarı önemsiz düzeye indi ve kamış yıl boyu öğütülebilir hale geldi.

Gece gündüz farkı planın çöküş nedeni olarak anlatılır ama kayıtlar farklı bir tablo çiziyor.

Korkuluğun üzerinde duran kahverengi bir siyah sıçan

Fareler geceleri, firavun fareleri gündüzleri aktiftir. Aktivite saatlerindeki fark yüzünden iki türün tarlada neredeyse hiç karşılaşmadığı ve planın bu ayrıntıyla çöktüğü sık anlatılır.

Bishop Müzesi'nin Hawaii Biyolojik Araştırması bu anlatıyı doğru bulmuyor. Müzenin kaydında firavun faresinin kamış tarlalarında iyi bir fare avcısı olduğu yazıyor.

Asıl sorun başka yerde çıktı. Firavun faresi kamışlıkta kalmadı, daha kolay yiyecek bulmak için alçak arazilere ve yukarıdaki ormanlara yayıldı. Böcekleri, küçük hayvanları ve yumurtaları yedi, yer yuvası yapan deniz kuşlarının ve nene gibi yerli türlerin yumurtalarını ve yavrularını avladı. Sayısını sınırlayacak bir yırtıcı da yoktu, bazı yerli kuş türlerinin azalmasına ve bazılarının yok olmasına yol açmış olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın