Fareleri Yok Etsin Diye Adaya Getirdiler: Gözden Kaçan Tek Detay Planı Bozdu

Fareler geceleri, firavun fareleri gündüzleri aktiftir. Aktivite saatlerindeki fark yüzünden iki türün tarlada neredeyse hiç karşılaşmadığı ve planın bu ayrıntıyla çöktüğü sık anlatılır.

Bishop Müzesi'nin Hawaii Biyolojik Araştırması bu anlatıyı doğru bulmuyor. Müzenin kaydında firavun faresinin kamış tarlalarında iyi bir fare avcısı olduğu yazıyor.

Asıl sorun başka yerde çıktı. Firavun faresi kamışlıkta kalmadı, daha kolay yiyecek bulmak için alçak arazilere ve yukarıdaki ormanlara yayıldı. Böcekleri, küçük hayvanları ve yumurtaları yedi, yer yuvası yapan deniz kuşlarının ve nene gibi yerli türlerin yumurtalarını ve yavrularını avladı. Sayısını sınırlayacak bir yırtıcı da yoktu, bazı yerli kuş türlerinin azalmasına ve bazılarının yok olmasına yol açmış olabilir.