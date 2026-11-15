15 Bin Yıllık Kil Figürlerde Çocukların Parmak İzleri Bulundu

Güney Levant'ta yaşayan Natufiler, yerleşik hayata geçen ilk avcı toplayıcı topluluklar arasında sayılıyor. Onların bugüne kadar bilinen figürleri çoğunlukla kemik ve taştan yapılmıştı. Yeni incelenen parçalar ise Karmel Dağı'ndaki el-Wad Terası, Celile'deki Hayonim Terası ve Yukarı Ürdün Vadisi'ndeki Eynan-Mallaha yerleşimlerinden çıkarıldı.

İncelenen 154 parçanın 15'i figür, geri kalanı ise silindir biçimli ve büyük olasılıkla figürlerden kopmuş gövde ve uzuv parçaları. Figürlerin on biri kuş biçiminde. Araştırmacılar bunların bir kısmını ördek ve kaz gibi su kuşlarına, kancalı gagalı olanları ise yırtıcı kuşlara benzetiyor. İki figür büyük olasılıkla çift toynaklı bir hayvanı, iki figür de insanı gösteriyor. Eynan-Mallaha'dan çıkan insan figürlerinden biri kolları olan bir üst gövde, öteki ise stilize bir yüz.

Hayvan figürlerinden biri, boynuz yuvaları ve yüzeyindeki renk deseni nedeniyle dağ ceylanı olarak yorumlanıyor. Bazı figürlerin yüzeyi demir bakımından zengin bir astarla boyanmış, boynuz ya da başlık gibi ayrıntılar için de kile çürüyebilen malzemeler yerleştirilmiş. Kuşların duruşları, ördeklerin kur davranışı gibi doğada yapılan gözlemleri yansıtıyor olabilir.