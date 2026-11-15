15 Bin Yıllık Kil Figürlerde Çocukların Parmak İzleri Bulundu
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İsrail'deki üç Natufi yerleşiminde bulunan kil figürler, Orta Doğu'da kilden figür yapma geleneğinin tarımdan ve çömlekçilikten çok önce başladığını gösteriyor. Kudüs İbrani Üniversitesinden arkeolog Laurent Davin ve ekibi, yaklaşık 15 bin ile 11 bin 650 yıl öncesine tarihlenen 154 kil parçayı PLOS One dergisinde yayımlanan çalışmada inceledi. Figürlerdeki parmak izlerinden, onları yapanlar arasında çocukların da bulunduğu anlaşılıyor.
Figürlerin çoğu kuş, biri dağ ceylanı olarak yorumlanıyor
Parmak izleri çocukların da figür yaptığını gösteriyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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