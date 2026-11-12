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21 Yıl Boyunca Hurda Topladı: 63 Bin Dolarlık Gizli Serveti Ortaya Çıktı

21 Yıl Boyunca Hurda Topladı: 63 Bin Dolarlık Gizli Serveti Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 18:23
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Çin'in Hunan eyaletinde 21 yıldır hurda toplayarak geçimini sağlayan 71 yaşındaki bir adam, hesabında 424 bin yuan biriktirdiğini öğrendi. Yaklaşık 63 bin dolarlık para, adamın hak ettiğinden yıllarca haberi olmadığı emekli maaşından birikmişti.

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Sosyal yardım görevlileri onu terk edilmiş bir binada buldu

Sosyal yardım görevlileri onu terk edilmiş bir binada buldu

Soyadı Ru olarak paylaşılan adam, teknik okuldan mezun olduktan sonra Hunan'ın Zhuzhou kentindeki bir devlet mağazasında 30 yıl çalıştı. 2000'lerin başında işten çıkarıldı ve bir miktar tazminat aldı.

Hayatın tadını çıkarmayı seven biri olduğunu söyleyen Ru, tazminatı kısa sürede harcadı. Para bitince borca girdi, akrabalarıyla arası bozuldu. Ardından Changde kentinde çöpten hurda toplayarak geçinmeye başladı.

2024 kışında Changde'deki bir sosyal yardım istasyonunda çalışan Wu Jinhui ve ekibi, Ru'yu terk edilmiş bir binada yaşarken buldu. Gururlu biri olan Ru, başta barınma evine taşınma teklifini kabul etmedi.

Görevliler ona sık sık temel ihtiyaçlarını götürdü ve destek olacaklarına dair güvence verdi. Ru sonunda barınma evine taşınmayı kabul etti ve kimlik bilgilerini paylaştı.

Emekli maaşı 10 yıl boyunca hesapta birikmiş

Emekli maaşı 10 yıl boyunca hesapta birikmiş

Sosyal yardım görevlisi Wu, Ru'nun 2015'te emeklilik yaşına ulaştığını ve o yıldan itibaren emekli maaşı almaya hak kazandığını anlattı. Ayda yaklaşık 3 bin 700 yuan olan maaş, 10 yıl boyunca hesapta birikerek 424 bin 204 yuana ulaştı.

Ru, işten çıkarıldıktan sonra emekli olabilmek için yıllarca sigorta primi ödemesi gerektiğini sanıyordu. Parası olmadığı için prim de ödemedi. Oysa çalıştığı 30 yıl boyunca işvereni maaşından primlerini kesmişti. Cep telefonu bile olmayan ve hayatı boyunca evlenmeyen Ru, emeklilik kurallarından habersizdi.

Eylül sonunda emekli maaşı hesabına bağlı banka kartını teslim alan Ru gözyaşlarını tutamadı. 'Mutlu olduğumu söylemeye gerek yok. Böyle bir şeyin olacağını hiç beklemiyordum' dedi ve kendisine yardım eden görevlilere teşekkür etti.

Kartı teslim eden Wu, Ru'ya kartı iyi saklamasını, parayı dikkatli harcamasını ve telefon dolandırıcılarına karşı tetikte olmasını tavsiye etti. Ru ise ilk iş Changde'de bir ev kiralamak istediğini, ileride de memleketi Zhuzhou'yu ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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