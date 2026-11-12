21 Yıl Boyunca Hurda Topladı: 63 Bin Dolarlık Gizli Serveti Ortaya Çıktı
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Sosyal yardım görevlileri onu terk edilmiş bir binada buldu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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