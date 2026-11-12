21 Yıl Boyunca Hurda Topladı: 63 Bin Dolarlık Gizli Serveti Ortaya Çıktı

Sosyal yardım görevlisi Wu, Ru'nun 2015'te emeklilik yaşına ulaştığını ve o yıldan itibaren emekli maaşı almaya hak kazandığını anlattı. Ayda yaklaşık 3 bin 700 yuan olan maaş, 10 yıl boyunca hesapta birikerek 424 bin 204 yuana ulaştı.

Ru, işten çıkarıldıktan sonra emekli olabilmek için yıllarca sigorta primi ödemesi gerektiğini sanıyordu. Parası olmadığı için prim de ödemedi. Oysa çalıştığı 30 yıl boyunca işvereni maaşından primlerini kesmişti. Cep telefonu bile olmayan ve hayatı boyunca evlenmeyen Ru, emeklilik kurallarından habersizdi.

Eylül sonunda emekli maaşı hesabına bağlı banka kartını teslim alan Ru gözyaşlarını tutamadı. 'Mutlu olduğumu söylemeye gerek yok. Böyle bir şeyin olacağını hiç beklemiyordum' dedi ve kendisine yardım eden görevlilere teşekkür etti.

Kartı teslim eden Wu, Ru'ya kartı iyi saklamasını, parayı dikkatli harcamasını ve telefon dolandırıcılarına karşı tetikte olmasını tavsiye etti. Ru ise ilk iş Changde'de bir ev kiralamak istediğini, ileride de memleketi Zhuzhou'yu ziyaret etmeyi planladığını söyledi.