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Şirket Çekilişinde 365 Gün Ücretli İzin Kazandı

Şirket Çekilişinde 365 Gün Ücretli İzin Kazandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 13:29
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Çin'in Shenzhen kentinde bir şirketin yıllık toplantısında yapılan çekiliş sosyal medyada gündem oldu. Genç bir yönetici, çekilişin büyük ödülü olan 365 gün ücretli izni kazandı. Kaynak

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Çekilişte cezalar da vardı

Çekilişte cezalar da vardı

Şirket, salgın nedeniyle 3 yıldır yıllık toplantı yapamıyordu. Toplantıdaki çekilişte çalışanları ödüller kadar eğlenceli cezalar da bekliyordu. Cezalar arasında ev yapımı özel bir içeceği içmek ve etkinlik boyunca iş arkadaşlarına garsonluk yapmak vardı.

Ödüller ise 1-2 gün ek dinlenme ya da birkaç gün ücretli izindi. Organizatörler patronla konuştuktan sonra listeye 365 gün ücretli izni de ekledi. Büyük ödülü kazanan genç yöneticinin '365 gün ücretli izin' yazılı tabelayla poz verdiği video kısa sürede yayıldı.

Sosyal medya ikiye bölündü

Sosyal medya ikiye bölündü

Video Çin sosyal medyasında yorum yağmuruna tutuldu. Bazı kullanıcılar 1 yıllık ücretli izni ancak hayal edebileceklerini yazdı. Bazıları ise ödülün aslında bir tuzak olduğunu düşündü. Bir kullanıcı, adam döndüğünde işin artık onun olmayacağını söyledi. Bir başkası, patronun şirketin onunla da onsuz da aynı olduğunu fark edeceğini yazdı.

Pek çok kişi ise bu uyarıları umursamadı. Bir kullanıcı, 1 yılın sonunda işe devam edemeyeceğini hissederse başka bir işe geçeceğini yazdı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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