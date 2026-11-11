Şirket Çekilişinde 365 Gün Ücretli İzin Kazandı

Şirket, salgın nedeniyle 3 yıldır yıllık toplantı yapamıyordu. Toplantıdaki çekilişte çalışanları ödüller kadar eğlenceli cezalar da bekliyordu. Cezalar arasında ev yapımı özel bir içeceği içmek ve etkinlik boyunca iş arkadaşlarına garsonluk yapmak vardı.

Ödüller ise 1-2 gün ek dinlenme ya da birkaç gün ücretli izindi. Organizatörler patronla konuştuktan sonra listeye 365 gün ücretli izni de ekledi. Büyük ödülü kazanan genç yöneticinin '365 gün ücretli izin' yazılı tabelayla poz verdiği video kısa sürede yayıldı.