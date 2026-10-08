Ülkeye Sonradan Getirilen Sıçanlar Sonları Olacaktı: Dünyanın En Ağır Böceği Yeniden Hayatta
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Yeni Zelanda'ya özgü dev böcek wētāpunga, 15 yıl süren bir koruma programı sayesinde yok olmanın eşiğinden döndü.
Hayvanat bahçelerinde üretilen 11 binden fazla böcek, avcı hayvanlardan arındırılmış 10 farklı bölgeye bırakıldı. Bazı adalarda doğada doğan dördüncü kuşak bile görüldü.
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Bir Zamanlar Tek Bir Adada Kalmıştı
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Bazı Adalarda Dördüncü Kuşak Doğdu
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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