Ülkeye Sonradan Getirilen Sıçanlar Sonları Olacaktı: Dünyanın En Ağır Böceği Yeniden Hayatta

Wētāpunga, Yeni Zelanda'daki dev wētā türlerinin en büyüğü. Aynı zamanda çekirge ve cırcır böceklerinin de bulunduğu düz kanatlılar takımının dünyadaki en ağır üyesi. Kayıtlara geçen en ağır örneklerden biri 71 gram gelmişti. Bu, ortalama bir serçenin iki katından fazla.

Avrupalı yerleşimcilerin tarım için ormanları temizlemesi türün yaşam alanını daralttı. Asıl darbeyi ise ülkeye sonradan getirilen sıçanlar, kakımlar ve diğer istilacı hayvanlar vurdu.

1990'lara gelindiğinde geriye yalnızca Küçük Bariyer Adası'nda (Te Hauturu-o-Toi) tek bir topluluk kalmıştı. 2005-2009 arasındaki araştırmalar bu topluluğun başka yerlere taşınamayacak kadar küçük olduğunu gösterince, çözüm olarak türü hayvanat bahçelerinde üretmeye karar verildi.