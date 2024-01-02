Depresyon Yüzünden Kelleştiğini Fark Ettikten Sonra Saçına Dövme Yaptıran Adamın Göz Dolduran Hikayesi
Depresyon Yüzünden Kelleştiğini Fark Ettikten Sonra Saçına Dövme Yaptıran Adamın Göz Dolduran Hikayesi
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
Taksicilikle hayatını idame ettiren Dean isimli bir adam, 2020 yılında oğlunu kaybettikten sonra ağır bir depresyon sürecine girdi. Bu nedenle de yavaş yavaş kelleştiğini fark eden Dean, çareyi saçına 'dövme' yaptırmakta buldu.
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Sizleri Dean isimli 62 yaşındaki bu adamla tanıştıralım. Gündeli hayatımızda 'depresyon' kavramına her ne kadar aşina olsak kendisi, depresyonu iliklerine kadar yaşamış desek abartmayız.
Dean, 2020 yılında 26 yaşındaki oğlunu kayak yaparken kaybettiği için şiddetli bir strese, ardından da uçsuz bucaksız bir depresyon sürecine girdi.
2023'ün Şubat ayında ise Dean, deri mikropigmentasyonu operasyonuna bir şans verdi.
Kalıcı makyaj veya daha doğru ismiyle ‘Mikropigmentasyon’ micro steril ve tek kullanımlık bir iğne ile doğal ve mineral renklerin yüzeyin hemen altına yerleştirme işlemidir.
"Kellik öz güveni mahvetiyor. Saç dövmemi yaptırdığımdan beri öz güvenim tavan yaptı. Gerçekten canımı acıttı ama buna kesinlikle değdi."
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"Herkese tavsiye ediyorum. Şimdiye kadar aldığım en mantıklı karardı. Birçok insan bunun dövme olduğuna inanmıyor."
"Taksiye binen müşterilerime de bu durumdan bahsediyorum ve onlara gittiğim merkezin broşürlerini veriyorum."
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