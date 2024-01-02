Depresyon Yüzünden Kelleştiğini Fark Ettikten Sonra Saçına Dövme Yaptıran Adamın Göz Dolduran Hikayesi

Bu renkler allerjik olmayan, cilt için özel üretilmiş olan ve katkı maddesi içermeyen doğal pigmentlerdir. Kişinin isteği üzerine pürüzsüz olması ve uygun yere uygun çizgiler çizilmesi amaçlanmıştır. Gözlerde ve dudaklarda özel eğitim alan kişiler tarafından mikropigmentasyon (renklendirme) uygulaması yapılırken kaşlarda mikroblading denen uygulama yapılmaktadır.