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Depresyon Yüzünden Kelleştiğini Fark Ettikten Sonra Saçına Dövme Yaptıran Adamın Göz Dolduran Hikayesi

Depresyon Yüzünden Kelleştiğini Fark Ettikten Sonra Saçına Dövme Yaptıran Adamın Göz Dolduran Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 21:17

Taksicilikle hayatını idame ettiren Dean isimli bir adam, 2020 yılında oğlunu kaybettikten sonra ağır bir depresyon sürecine girdi. Bu nedenle de yavaş yavaş kelleştiğini fark eden Dean, çareyi saçına 'dövme' yaptırmakta buldu.

Detaylar.👇

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
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Sizleri Dean isimli 62 yaşındaki bu adamla tanıştıralım. Gündeli hayatımızda 'depresyon' kavramına her ne kadar aşina olsak kendisi, depresyonu iliklerine kadar yaşamış desek abartmayız.

Sizleri Dean isimli 62 yaşındaki bu adamla tanıştıralım. Gündeli hayatımızda 'depresyon' kavramına her ne kadar aşina olsak kendisi, depresyonu iliklerine kadar yaşamış desek abartmayız.

Dean, 2020 yılında 26 yaşındaki oğlunu kayak yaparken kaybettiği için şiddetli bir strese, ardından da uçsuz bucaksız bir depresyon sürecine girdi.

Dean, 2020 yılında 26 yaşındaki oğlunu kayak yaparken kaybettiği için şiddetli bir strese, ardından da uçsuz bucaksız bir depresyon sürecine girdi.

Bu süreçte kafasında bazı kel yerlerin oluşmasıyla da çareyi başka bir şekilde buldu Dean. Taksi şoförlüğüyle hayatını idame ettirirken müşterileri, saçlarındaki dökülmeyi kısa sürede fark etti.

2023'ün Şubat ayında ise Dean, deri mikropigmentasyonu operasyonuna bir şans verdi.

2023'ün Şubat ayında ise Dean, deri mikropigmentasyonu operasyonuna bir şans verdi.

Bu operasyon tam anlamıyla bir dövme!

Kalıcı makyaj veya daha doğru ismiyle ‘Mikropigmentasyon’ micro steril ve tek kullanımlık bir iğne ile doğal ve mineral renklerin yüzeyin hemen altına yerleştirme işlemidir.

Kalıcı makyaj veya daha doğru ismiyle ‘Mikropigmentasyon’ micro steril ve tek kullanımlık bir iğne ile doğal ve mineral renklerin yüzeyin hemen altına yerleştirme işlemidir.

Bu renkler allerjik olmayan, cilt için özel üretilmiş olan ve katkı maddesi içermeyen doğal pigmentlerdir. Kişinin isteği üzerine pürüzsüz olması ve uygun yere uygun çizgiler çizilmesi amaçlanmıştır. Gözlerde ve dudaklarda özel eğitim alan kişiler tarafından mikropigmentasyon (renklendirme) uygulaması yapılırken kaşlarda mikroblading denen uygulama yapılmaktadır.

"Kellik öz güveni mahvetiyor. Saç dövmemi yaptırdığımdan beri öz güvenim tavan yaptı. Gerçekten canımı acıttı ama buna kesinlikle değdi."

"Kellik öz güveni mahvetiyor. Saç dövmemi yaptırdığımdan beri öz güvenim tavan yaptı. Gerçekten canımı acıttı ama buna kesinlikle değdi."
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"Herkese tavsiye ediyorum. Şimdiye kadar aldığım en mantıklı karardı. Birçok insan bunun dövme olduğuna inanmıyor."

"Herkese tavsiye ediyorum. Şimdiye kadar aldığım en mantıklı karardı. Birçok insan bunun dövme olduğuna inanmıyor."

"Taksiye binen müşterilerime de bu durumdan bahsediyorum ve onlara gittiğim merkezin broşürlerini veriyorum."

Dean ayrıca 40 yıllık evliliklerinde karısının onu sürekli desteklemesine de minnettar olduğunu söylüyor.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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