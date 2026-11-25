Altındaki zayıflığın arkasında bu kez de Fed'in faiz artırımına gidebileceği beklentisi var. Bu beklenti güçlendikçe dolara talep artıyor, güçlenen dolar da ons altını aşağı çekiyor. Dolar endeksi sabah saatlerinde yüzde 0,2 yükselerek 104 civarına çıktı, dolar/TL ise yüzde 0,1 artışla 50,68 seviyesinde işlem gördü.

Gram altın dün günü yüzde 2,12 düşüşle 5.780 liradan tamamlamıştı. Mynet verilerine göre ise gram altın bir haftada 6.237 liradan 5.740 liraya inerek yaklaşık 496 lira, yüzde 7,96 değer kaybetti. Sert düşüş, yatırımcıların gözünü bugün açıklanacak verilere çevirdi.