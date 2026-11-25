25 Kasım Çarşamba Altın Fiyatları: Fed Korkusu Altını Vurdu, Gram ve Çeyrek Ne Kadar?
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Altın, Fed'in faiz artırımına gidebileceği beklentisinin güçlenmesiyle çarşamba gününe de değer kaybıyla başladı. Sabah saatlerinde 5.744 lira olan gram altın, saat 12.00 itibarıyla 5.759 liraya yükselse de günü hâlâ düşüşle sürdürüyor; ons altın ise yüzde 0,5 düşüşle 3.534 dolar seviyesinde. Çeyrek altın 10.045 lira, Cumhuriyet altını ise 39.700 lira seviyesinde. Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 25 Kasım güncel altın fiyatları.
25 Kasım altın fiyatları: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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