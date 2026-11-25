Araştırmacılar, 18 ile 72 yaş arasındaki 206 kişiye ilişkileriyle ilgili bir anket uyguladı. Katılımcılar partnerlerinin kokusunu, görünüşünü, sesini, dokunuşunu, kişiliğini ve yetkinliğini ne kadar hoş bulduklarına göre puanladı. Ardından ilişki memnuniyeti, duygusal yakınlık ve cinsel yakınlık ölçüldü.

Sonuç net bir ayrım ortaya koydu. Genel ilişki mutluluğunu en iyi görünüş ve kişilik açıklıyordu. Koku ise tek bir alanda öne geçti: Partnerinin doğal kokusunu çekici bulanlar, diğer olumlu özellikler hesaba katıldıktan sonra bile belirgin biçimde daha yüksek cinsel yakınlık bildirdi. Araştırmacılar bunu şöyle özetledi: 'Sonuçlarımız, romantik bir partnerin kokusunu hoş bulmanın cinsel yakınlık için diğer özelliklerin ötesinde önem taşıdığını gösterdi.'