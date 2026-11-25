Partnerinizin Vücut Kokusu Bir Afrodizyak Olabilir: Radboud Üniversitesi'nin 206 Kişilik Araştırması
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Hollanda'daki Radboud Üniversitesi'nden araştırmacılar, partnerinin doğal vücut kokusunu hoş bulan kişilerin cinsel yakınlığı daha yüksek bildirdiğini ortaya koydu. Archives of Sexual Behavior dergisinde yayımlanan çalışma, 18 ile 72 yaş arasındaki 206 kişiye uygulanan ankete ve partnerin tişörtünü koklatılan 150 katılımcılı bir deneye dayanıyor; koku etkisinin ilişki olgunlaştıkça güçlendiği görüldü.
Kaynak: Daily Mail, The Independent
Görünüş ve kişilik ilişki mutluluğunu belirliyor, koku ise cinsel yakınlıkta öne çıkıyor.
Partnerinin tişörtünü koklayanlar hem daha güvende hem daha heyecanlı hissetti.
İlişki yıllandıkça partnerin kokusu daha fazla güven ve heyecan veriyor.
İstiridyeyi ve bitter çikolatayı bir kenara bırakın, asıl afrodizyak yastığın öbür tarafında olabilir.
Freiburg'daki ayrı bir deneyde partnerin kokusu stresi azaltmadı, kalp atışını hızlandırdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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