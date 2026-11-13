Araştırma Yanıtladı: Herkesin Arzuladığı İdeal Partner Olabilmek İçin Hangi Özelliklere Sahip Olmak Şart?
Mizah anlayışı mı, zekâ mı, yoksa dış görünüş mü? Psikologların yıllardır sorduğu bu soru için 700'den fazla katılımcının ideal partnerde aradığı özellikleri yazdığı bir araştırma yapıldı. Katılımcıların saydığı özellikler 95 kategoride toplandı ve ilk 10'da mizah anlayışından sadakate, nezaketten sevgi dolu olmaya kadar çok tanıdık nitelikler çıktı. Asıl sürpriz ise listenin kendisinden çok, insanların bu listeye ne kadar sadık kaldığıyla ilgili: Bir kişinin kendi yazdığı özellikler, başkasının rastgele yazdığı özellikler kadar iyi tahmin ediyor ilgisini.
[Kaynak: Journal of Experimental Social Psychology, Psychological Science, Archives of Sexual Behavior]
Sence evlenmek için ideal yaş kaç?
Belki hayatınızın aşkını buldunuz, belki de onun nerede olduğunu bilmiyorsunuz...
Araştırmacılar katılımcılardan kendi ideal partner özelliklerini yazmasını istedi.
1. Espri yeteneği, mizah anlayışı.
2. Zeki olmak.
3. Dürüstlük.
4. Çekicilik.
5. Naziklik.
6. Anlayışlılık.
7. Hayata karşı heveslilik.
8. Sadakat.
9. İlgili olmak.
10. Sevgi dolu olmak.
Peki ideal partner listesi gerçekten işe yarıyor mu?
İşte insanların bu araştırmada ideal partnerden beklentileri böyle. Hiçbiri zor değil ama emek istiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın