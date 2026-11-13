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Araştırma Yanıtladı: Herkesin Arzuladığı İdeal Partner Olabilmek İçin Hangi Özelliklere Sahip Olmak Şart?

Araştırma Yanıtladı: Herkesin Arzuladığı İdeal Partner Olabilmek İçin Hangi Özelliklere Sahip Olmak Şart?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 14:46
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Mizah anlayışı mı, zekâ mı, yoksa dış görünüş mü? Psikologların yıllardır sorduğu bu soru için 700'den fazla katılımcının ideal partnerde aradığı özellikleri yazdığı bir araştırma yapıldı. Katılımcıların saydığı özellikler 95 kategoride toplandı ve ilk 10'da mizah anlayışından sadakate, nezaketten sevgi dolu olmaya kadar çok tanıdık nitelikler çıktı. Asıl sürpriz ise listenin kendisinden çok, insanların bu listeye ne kadar sadık kaldığıyla ilgili: Bir kişinin kendi yazdığı özellikler, başkasının rastgele yazdığı özellikler kadar iyi tahmin ediyor ilgisini.

[Kaynak: Journal of Experimental Social Psychology, Psychological Science, Archives of Sexual Behavior]

Kaynak: https://www.sciencedirect.com/science...
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Belki hayatınızın aşkını buldunuz, belki de onun nerede olduğunu bilmiyorsunuz...

Belki hayatınızın aşkını buldunuz, belki de onun nerede olduğunu bilmiyorsunuz...

Ama zihninizde şu soruyu en az bir kez yanıtlamaya çalıştınız: Nasıl biri olsam karşımdakinin ilgisini çekerdim? Herkesin bu soruya verdiği cevap farklı gibi görünüyor. Biri 'espri anlayışı olsun yeter' diyor, öteki 'önce güven' diyor. Yani herkese uyan tek bir partnerlik kuralının olmadığı düşünülüyor.

Ama son yıllarda yapılan araştırmalar bu fikri sarsıyor. Farklı ülkelerde ve farklı yöntemlerle yapılan çalışmalar, insanların partnerde aradığı özelliklerin sandığımızdan çok daha benzer olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar katılımcılardan kendi ideal partner özelliklerini yazmasını istedi.

Araştırmacılar katılımcılardan kendi ideal partner özelliklerini yazmasını istedi.

UC Davis ve Northwestern gibi üniversitelerden Jehan Sparks, Paul Eastwick ve Eli Finkel'in de aralarında bulunduğu araştırmacılar, 700'den fazla katılımcıdan ideal bir romantik partnerde aradıkları en önemli üç özelliği yazmasını istedi. Katılımcılar 'komik', 'çekici', 'meraklı', 'zeki', 'düşünceli' gibi sözcükler kullandı. Toplanan 1.000'den fazla ifade 95 ayrı özellik kategorisine ayrıldı.

Ardından katılımcılar, tanıdıkları insanlara duydukları romantik ilgiyi puanladı. Bu kişiler arasında randevuya çıktıkları kişiler, sevgililer ve arkadaşlar vardı. Böylece kişinin yazdığı özellikler ile gerçek hayattaki çekim arasındaki bağ ölçüldü.

Aşağıda bu kategoriler arasında öne çıkan ilk 10 özelliği, önem sırasına göre ve ilgili diğer araştırmaların bulgularıyla birlikte bulacaksınız.

1. Espri yeteneği, mizah anlayışı.

1. Espri yeteneği, mizah anlayışı.

İnsanlar partnerlerinde en fazla buna dikkat ediyor. Katılımcıların kendi cümlelerinde 'komik' kelimesi sürekli karşımıza çıkıyor.

Mizah anlayışı yalnızca fıkra anlatabilmek demek değil. Aynı şakaya birlikte gülebilmek, kötü bir günde ortamı yumuşatabilmek ve kendine de gülebilmek bu özelliğin parçaları. Örneğin trafikte iki saat kalmış bir çiftte asıl fark, sinirlenmek yerine 'bari playlist'i bitirelim' diyebilen kişinin olması.

İyisi mi ketumluğu bir kenara bırakın. Her gün stand-up yapmanıza gerek yok ama doğal esprinizi saklamayın, karşınızdakinin esprisine de içtenlikle gülmeyi unutmayın.

2. Zeki olmak.

2. Zeki olmak.

İnsanlar zeki biriyle birlikte olmak istiyor. Bunu biliyorduk ama fiziksel görünüşten daha önde geldiğinin farkında değildik. 45 ülkeden 14.399 kişiyle yapılan ve Psychological Science'ta yayımlanan araştırmada kadınlar da erkekler de uzun vadeli bir partnerde en çok nezaketi, sağlığı ve zekâyı seçti. Brezilya'da 778 kişiyle yapılan bir çalışmada ise katılımcılar partner özelliklerine puan dağıttı. Zekâ ve nezaket, dış görünüşün ve gelirin önüne geçti.

Burada kastedilen diploma değil. Merak etmek, soru sormak, bir konuyu gerçekten anlamaya çalışmak ve yanıldığını kabul edebilmek zekânın günlük hayattaki karşılığı. Kitap okumak, belgesel izlemek ya da farklı düşünen biriyle sohbet etmek bunu besleyen alışkanlıklar. Hem kendimize hem de gelecekteki partnerimize büyük iyilik.

3. Dürüstlük.

3. Dürüstlük.

Kimse dürüstlükten ödün vermek istemez. Dürüstlük listedeki diğer özelliklerin zemini gibi çalışıyor: Esprinin, ilginin ve sevginin samimi olduğuna inanmamız için karşımızdakinin söylediklerine güvenmemiz gerekiyor.

Burada kastedilen yalnızca büyük yalanlar değil. Geç kaldığı için 'yoldayım' demek ya da beğenmediği bir şeye 'çok güzel olmuş' demek gibi küçük yalanlar zamanla güveni aşındırıyor. Dürüst olmak, doğruyu nazikçe söyleyebilmek demek. Sert olmakla aynı şey değil.

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4. Çekicilik.

4. Çekicilik.

Bunu zaten tahmin ediyorduk ve listede dördüncü sırada yer alıyor. Yani önemsiz değil ama mizahın, zekânın ve dürüstlüğün gerisinde kalıyor.

Yaklaşık 30 bin katılımcıyı kapsayan 97 çalışmayı derleyen 2014 tarihli bir meta-analiz, fiziksel çekiciliğin ilk tanışmada ilgiyi belirgin biçimde etkilediğini ve bu etkinin kadınlarda da erkeklerde de benzer olduğunu buldu. Brezilya'daki çalışmada ise heteroseksüel erkekler çekiciliğe diğer gruplardan daha çok önem verdi. Yine de katılımcılar puan dağıtırken yüksek bütçelerde çekiciliğe ayırdıkları pay azaldı.

Kendinize bakmak, üzerinize yakışanı giymek, bakımlı olmak işe yarıyor. Ama burada kastedilen kusursuz görünmek değil, kendini iyi hisseden biri gibi görünmek.

5. Naziklik.

5. Naziklik.

Belki size insanların maço tavırları sevdiği söylendi ama içten içe herkes nazik birini arıyor. Nezaket hem 45 ülkeli araştırmada hem Brezilya çalışmasında partner tercihinin en üst sıralarında yer aldı. Brezilya çalışmasında özellikle biseksüel katılımcılar nezakete büyük önem verdi.

Naziklik küçük şeylerde görünüyor. Garsona nasıl davrandığınız, mesaja zamanında dönmeniz, karşınız yorgunken sohbeti ona yüklememeniz gibi. İnsanlar nazik birini güvenilir buluyor çünkü nezaket, kötü bir günde ya da anlaşmazlıkta nasıl davranacağınızın ipucunu veriyor.

6. Anlayışlılık.

6. Anlayışlılık.

Derde derman olamasanız bile karşınızdakini anlamaya çalışmak, yeri geldiğinde alttan alabilmek çok değerli. İnsanların bir partnerde aradığı en önemli altıncı özellik işte bu.

Anlayışlı olmak her şeye evet demek değil. Örneğin partneriniz işte kötü bir gün geçirip eve sinirli geldi. Anlayışlı biri ilk iş 'neden böyle davranıyorsun?' diye sormaz, 'bugün zor muydu?' diye sorar. Çözüm sunmak yerine dinlemek çoğu zaman yeterli oluyor.

7. Hayata karşı heveslilik.

7. Hayata karşı heveslilik.

Şu hayata bir kez geliyoruz ve bunu olabildiğince iyi yaşamak gerek. Kişiler partnerlerini seçerken hayattan bezgin olmamalarını, hevesli olmalarını istiyor. Yeni şeyler denemeye açık olmak, sabah kalkınca bir şeyler için heyecan duymak çekici bir özellik olarak listeye girdi.

Cool ve ilgisiz görünmek bir dönem hoş bulunabilir ama uzun vadede birlikte plan yapabileceğiniz, yeni yerler ve tatlar denemek isteyen biri çok daha cazip. Heves, her şeye 'süper' demek değil. Hafta sonu yeni bir kafeye gitmek, ani bir yürüyüşe çıkmak ya da yarım kalmış bir hobiye yeniden başlamak gibi küçük şeylerden keyif alabilmek yeterli. Hayat enerjinizi yüksek tutun.

8. Sadakat.

8. Sadakat.

Sadık biri olmak her zaman kazandırır, hem iç huzurunuzu hem de karşınızdaki insanın gönlünü. Sadakat yalnızca aldatmamak demek değil. Sevgiliniz yanınızda yokken de onun hakkında kötü konuşmamak, verdiğiniz sözü tutmak ve ilişkiye ait sırları paylaşmamak da bunun parçası.

Bir ilişkinin uzun sürmesi için karşınızdakinin 'bu kişi beni yarı yolda bırakmaz' güvenini hissetmesi gerekiyor. Bu güven olmadan listedeki diğer özelliklerin hiçbiri tam çalışmıyor.

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9. İlgili olmak.

9. İlgili olmak.

İnsanlar bu özelliğe sahip olmayan kişilere ısınamadıklarını söylüyor, haklılar. İlgili olmak, karşınızdakinin hayatında olup bitenleri takip etmek demek. Partnerinizin anlattığı iş toplantısını hatırlayıp akşam 'nasıl geçti?' diye sormak, sevdiği yemeği bilmek, önemli günlerini unutmamak bunun örnekleri.

Telefona bakarak sohbeti sürdürmek yerine göz teması kurup dinlediğinizi göstermek bile büyük fark yaratıyor. İlgi göstermeyen kişiler ideal partner olma konusunda çoğu zaman sınıfta kalıyor.

10. Sevgi dolu olmak.

10. Sevgi dolu olmak.

Bu son sırada gibi görünse de ilk dokuz özelliği tamamlayan, kilidi açan özellik bize kalırsa bu. Birini seviyor olmak ayrı, ona bunu hissettirebilmek, gönlünün derinliklerine dokunabilmek ayrı.

Sevgi dolu biri bunu küçük jestlerle, takdirle ve sarılmayla gösterir. Kimi kişi sevgisini sözle, kimi davranışla anlatır. Önemli olan karşınızdaki kişinin sevildiğini gerçekten hissetmesi.

Peki ideal partner listesi gerçekten işe yarıyor mu?

Peki ideal partner listesi gerçekten işe yarıyor mu?

Araştırmanın belki de en ilginç yanı bundan sonrası. Katılımcılar tanıdıkları kişileri değerlendirirken, kendi yazdıkları üç özelliğe sahip olanlara daha çok ilgi duydu. Ama araştırmacılar bir de kontrol yaptı: Aynı kişileri, başka bir katılımcının rastgele yazdığı üç özellik üzerinden de değerlendirdiler. Sonuç şaşırtıcıydı. Başkasının listesi, kişinin kendi listesi kadar iyi tahmin etti.

Yani insanlar belirli özelliklerden çok, genel olarak olumlu nitelikler taşıyan kişilere ilgi duyuyor. Araştırmacılar bundan, insanların romantik ilgilerinde kendilerine özgü bir içgörüye sahip olmadığı sonucunu çıkardı. Paul Eastwick bu durumu, romantik alanda sipariş vermeyi rastgele bir yabancıya bırakabileceğimiz şeklinde özetledi.

Uygulamada bu, profil profil gezip listenize uyan kişiyi aramanın boşa kürek çekmek olabileceği anlamına geliyor. Araştırmacılar kâğıt üzerindeki kriterlerde fazla katı olmamayı, hatta buluşmalarınızı arkadaşlarınıza seçtirmeyi öneriyor.

Kadınlarla erkeklerin listeleri farklı mı?

45 ülkede 14.399 kişiyle yapılan araştırmaya göre, kadınlar da erkekler de uzun vadeli bir partnerde en çok nezaketi, sağlığı ve zekâyı istedi. Kadınlar bu özellikleri ortalamada biraz daha yüksek istedi.

Farklar da var. Erkekler daha genç ve çekici partnerlere, kadınlar ise biraz daha büyük ve maddi imkânı olan partnerlere daha çok değer verdi. Yine de en üstteki özellikler iki cinsiyet için de aynıydı.

İşte insanların bu araştırmada ideal partnerden beklentileri böyle. Hiçbiri zor değil ama emek istiyor.

Listedeki özelliklerin hiçbiri doğuştan gelen bir ayrıcalık değil, çoğu davranışla geliştirilebilir. Ama araştırma bir şeyi daha hatırlatıyor: En ayrıntılı liste bile sizi tam olarak doğru kişiye götürmeyebilir. O yüzden listeden önce karşınızdakiyle geçirdiğiniz zamana bakın.

Sizin için ideal bir partnerde olmazsa olmaz özellik ne? Yorumlarda tartışalım!

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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