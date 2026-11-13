Araştırma Yanıtladı: Herkesin Arzuladığı İdeal Partner Olabilmek İçin Hangi Özelliklere Sahip Olmak Şart?

Ama zihninizde şu soruyu en az bir kez yanıtlamaya çalıştınız: Nasıl biri olsam karşımdakinin ilgisini çekerdim? Herkesin bu soruya verdiği cevap farklı gibi görünüyor. Biri 'espri anlayışı olsun yeter' diyor, öteki 'önce güven' diyor. Yani herkese uyan tek bir partnerlik kuralının olmadığı düşünülüyor.

Ama son yıllarda yapılan araştırmalar bu fikri sarsıyor. Farklı ülkelerde ve farklı yöntemlerle yapılan çalışmalar, insanların partnerde aradığı özelliklerin sandığımızdan çok daha benzer olduğunu gösteriyor.