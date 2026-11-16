10 Dakika Göz Göze Bakınca Ne Oluyor? Deneye Katılanların Yüzde 75'i Partnerinin Yüzünde Canavar Gördü

Caputo'nun bu konudaki ilk çalışması insanın kendi yansımasına bakmasıyla ilgiliydi. 2010'da Perception dergisinde yayımlanan çalışmada 50 gönüllü, loş bir lambanın aydınlattığı odada yaklaşık 40 santimetre uzaklıktan aynadaki yüzlerine 10 dakika boyunca baktı.

İllüzyon çoğu kişide bir dakikadan kısa sürede başladı. Katılımcılar kendi yüzlerinin çarpıldığını, yüzlerinin bir akrabalarına, hayvanlara ya da canavarlara dönüştüğünü anlattı. Bilim literatüründe bu olay 'aynadaki tuhaf yüz illüzyonu' adıyla geçiyor. Caputo sonraki adımda şu soruyu sordu: Aynanın yerine karşımıza gerçek bir insan koyarsak ne olur?

Caputo'nun 2015'te Psychiatry Research dergisinde yayımlanan çalışmasına 20 genç yetişkin katıldı. Katılımcıların 15'i kadındı ve 10 çift oluşturdular. Çiftler, birbirinden yaklaşık bir metre uzakta duran sandalyelere oturdu. Oda ışığı 0,8 lükse ayarlanmıştı. Yani yüzün ince ayrıntıları seçilebiliyordu, ama renk algısı zayıflıyordu.

Her katılımcı 10 dakika boyunca partnerinin gözlerine baktı ve yüzünde nötr bir ifade tuttu. Katılımcılara deneyin amacı söylenmedi. Onlara 'gözler açık bir meditasyon deneyimi' yaşayacakları anlatıldı. Böylece beklentinin sonuçları etkilemesi önlenmek istendi.

Çalışmada 20 kişilik bir kontrol grubu da vardı. Bu çiftler aynı loş odada sandalyelerini duvara dönerek oturdu ve duvara baktı. Kontrol grubu bakışlarını istedikleri gibi kaydırabiliyordu.