10 Dakika Göz Göze Bakınca Ne Oluyor? Deneye Katılanların Yüzde 75'i Partnerinin Yüzünde Canavar Gördü
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Loş bir odada, bir metre ötenizdeki sandalyede oturan birinin gözlerine 10 dakika boyunca bakıyorsunuz. İtalya'daki Urbino Üniversitesi'nden araştırmacı Giovanni Caputo'nun deneyinde katılımcılar bu sürenin sonunda renklerin soluklaştığını, zamanın yavaşladığını ve karşılarındaki kişinin yüzünün biçim değiştirdiğini anlattı. Katılımcıların yüzde 90'ı partnerinin yüzünün biçimsiz göründüğünü, yüzde 75'i canavarımsı bir yaratık gördüğünü söyledi. Araştırmacı bunu bilinçte kısa süreli bir ayrışma olarak yorumluyor.
[Kaynak: Psychiatry Research, British Psychological Society Research Digest, Scientific American]
Her şey aynadaki yüzle başladı
Zaman yavaşladı, renkler soluklaştı
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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