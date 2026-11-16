Microsoft Kesintisini Önceden Gördüğünü Söyledi: Medyum Craig Hamilton-Parker'dan Banka ve Elektrik Uyarısı

Hamilton-Parker, YouTube kanalındaki yeni videosunda geçmiş açıklamalarından kesitler paylaşarak kesintinin tesadüf olmadığını savundu. Mart 2025'teki X kesintisinin ardından 'Gizli bir savaş sürüyor' demiş, hepimizi vuracak daha büyük bir kesintinin Windows ya da Apple gibi önemli bir arayüzü etkileyebileceğini söyleyerek kullanıcılara verilerini yedeklemelerini önermişti.

Eylül 2026'da bir siber saldırının çoktan başlamış olabileceğini ve yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini belirten medyum, geçen ay da bankalara yönelik bir saldırı beklediğini, süpermarketlerin hedef alındığını ve sırada internet ile elektrik altyapısının olabileceğini dile getirmişti. Hamilton-Parker'a göre bu ölçekte kesintiler bundan sonra daha sık yaşanacak.