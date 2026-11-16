Microsoft Kesintisini Önceden Gördüğünü Söyledi: Medyum Craig Hamilton-Parker'dan Banka ve Elektrik Uyarısı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
13 Kasım Cuma günü Teams ve Outlook başta olmak üzere Microsoft hizmetlerini dünya genelinde aksatan kesinti, internette bir kehanet tartışmasına dönüştü. 'Prophet of Doom' lakabıyla tanınan İngiliz medyum Craig Hamilton-Parker, kesintiyi önceden gördüğünü öne sürdü ve olayın daha büyük siber saldırıların başlangıcı olabileceğini söyledi. Microsoft ise sorunun saldırıyla değil, bir ağ kapasitesi yükseltmesiyle ilgili olduğunu açıkladı.
Kaynak: LADbible, UNILAD, Microsoft
Hamilton-Parker, YouTube'da yayımladığı videoda dünyanın zaten bir siber saldırı altında olabileceğini savundu.
Microsoft ise kesintinin siber saldırıyla değil, önceki bir ağ kapasitesi yükseltmesiyle ilgili olduğunu açıkladı.
Kesinti sürerken sosyal medyada "Black Sky Event" senaryosu da gündem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın