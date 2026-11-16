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Microsoft Kesintisini Önceden Gördüğünü Söyledi: Medyum Craig Hamilton-Parker'dan Banka ve Elektrik Uyarısı

Microsoft Kesintisini Önceden Gördüğünü Söyledi: Medyum Craig Hamilton-Parker'dan Banka ve Elektrik Uyarısı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.11.2026 - 12:00
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13 Kasım Cuma günü Teams ve Outlook başta olmak üzere Microsoft hizmetlerini dünya genelinde aksatan kesinti, internette bir kehanet tartışmasına dönüştü. 'Prophet of Doom' lakabıyla tanınan İngiliz medyum Craig Hamilton-Parker, kesintiyi önceden gördüğünü öne sürdü ve olayın daha büyük siber saldırıların başlangıcı olabileceğini söyledi. Microsoft ise sorunun saldırıyla değil, bir ağ kapasitesi yükseltmesiyle ilgili olduğunu açıkladı.

Kaynak: LADbible, UNILAD, Microsoft

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Hamilton-Parker, YouTube'da yayımladığı videoda dünyanın zaten bir siber saldırı altında olabileceğini savundu.

Hamilton-Parker, YouTube'da yayımladığı videoda dünyanın zaten bir siber saldırı altında olabileceğini savundu.

Hamilton-Parker, YouTube kanalındaki yeni videosunda geçmiş açıklamalarından kesitler paylaşarak kesintinin tesadüf olmadığını savundu. Mart 2025'teki X kesintisinin ardından 'Gizli bir savaş sürüyor' demiş, hepimizi vuracak daha büyük bir kesintinin Windows ya da Apple gibi önemli bir arayüzü etkileyebileceğini söyleyerek kullanıcılara verilerini yedeklemelerini önermişti.

Eylül 2026'da bir siber saldırının çoktan başlamış olabileceğini ve yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini belirten medyum, geçen ay da bankalara yönelik bir saldırı beklediğini, süpermarketlerin hedef alındığını ve sırada internet ile elektrik altyapısının olabileceğini dile getirmişti. Hamilton-Parker'a göre bu ölçekte kesintiler bundan sonra daha sık yaşanacak.

Microsoft ise kesintinin siber saldırıyla değil, önceki bir ağ kapasitesi yükseltmesiyle ilgili olduğunu açıkladı.

Microsoft ise kesintinin siber saldırıyla değil, önceki bir ağ kapasitesi yükseltmesiyle ilgili olduğunu açıkladı.

Kesintide Teams, Outlook ve Copilot'a erişemeyen kullanıcılar en az 70 ülkeden sorun bildirdi. Hastaneler, iş yerleri ve okullar e-postalarına ulaşamadığı için günlük işleyişte aksamalar yaşandı. Özür dileyen Microsoft, olayın daha önce yapılan bir ağ kapasitesi yükseltmesi sırasında ortaya çıkan bir sorundan kaynaklandığını, siber saldırıyla ya da yapay zekâyla ilgisi olmadığını belirtti.

BBC'ye konuşan şirket yetkilileri, kesintinin siber saldırıyla bağlantılı olduğuna inanmadıklarını söyleyerek ayrıntılı bir rapor yayımlayacaklarını duyurdu. Hizmetler, talebin büyüklüğü nedeniyle bölge bölge ve her aşamada istikrar doğrulanarak geri getirildi; bu da toparlanmanın uzamasına yol açtı.

Kesinti sürerken sosyal medyada "Black Sky Event" senaryosu da gündem oldu.

Kesinti sürerken sosyal medyada "Black Sky Event" senaryosu da gündem oldu.

Black Sky Event, elektrik, su ve internet gibi altyapıların ülke çapında çökmesi ve nüfusun karanlıkta kalması anlamına gelen bir felaket senaryosu. X'te bir kullanıcı küresel Microsoft kesintisini bir 'soft launch' olarak yorumladı, bir diğeri WiFi ve Microsoft sorunlarını #BlackSkyEvent etiketiyle birleştirdi. Reddit'te r/UKPreppers kullanıcıları ise modern yaşamın çok ince bir ipe bağlı olduğuna dikkat çekti.

Bu tür durumlara karşı el krankalı radyo ve gıda stoku gibi hazırlıklar hatırlatılırken, BBC'nin elektrik şebekesinden bağımsız çalışan, üç güne kadar yayın yapabilen bir acil durum radyo stüdyosuna sahip olduğu belirtiliyor. LADbible ise kesintinin bir Black Sky Event'in başlangıcı olmadığını, sorunun sunucu kaynaklı olduğunu yazdı.

Microsoft'un kesintiyle ilgili özür açıklaması ve olayın ayrıntıları ise şöyle:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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