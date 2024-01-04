19 Tane Çocuk Yaparak 'Geniş Aile' Kavramına Yepyeni Bir Soluk Getiren Çiftin İlginç Hikayesi
19 Tane Çocuk Yaparak 'Geniş Aile' Kavramına Yepyeni Bir Soluk Getiren Çiftin İlginç Hikayesi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/us-news...
Christopher ve Desiree Hart-Spegal çifti, 2014 yılında dünyaevine girdiklerinden bu yana toplamda 19 çocuk yaptılar. Yeni yıldan da nur topu gibi 20. çocuklarını bekleyen çiftin aşk dolu hikayesine gelin beraber bakalım.👇
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Sizleri Christopher ve Desiree isimli bu çiftle tanıştıralım. Bu çift, şu ana kadar duymuş olabileceğiniz en 'tutkulu' ilişkilerden sadece bir tanesi.
Çünkü çiftin toplamda 19 tane çocuğu var. Evet yanlış duymadınız tam tamına 19 tane!
Bazı olumsuzlara rağmen anne, 19 çocuğun kendisini çok mutlu ettiğini ve daha fazla çocuk yapmak istediğini dile getiriyor.
Hart-Spegals çifti, her ne olursa olsun harika bir 'takım' oluşturduklarını düşünüyor!
Ayrıca anne, 2024 yılı için tekrar çocuk beklediğini de dile getiriyor. Bu sayede eşit sayıda kız ve erkek çocuğa sahip olacakmış kendisi!
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"Biz harika bir aileyiz. Farklı karakterleri ve farklı kişiliklerin gözümüzün önünde büyümesini izliyoruz. Bu gerçekten aşırı eğlenceli. Şanslı hissediyorum." diyor Desiree.
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