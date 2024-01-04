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19 Tane Çocuk Yaparak 'Geniş Aile' Kavramına Yepyeni Bir Soluk Getiren Çiftin İlginç Hikayesi

19 Tane Çocuk Yaparak 'Geniş Aile' Kavramına Yepyeni Bir Soluk Getiren Çiftin İlginç Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 15:11

Christopher ve Desiree Hart-Spegal çifti, 2014 yılında dünyaevine girdiklerinden bu yana toplamda 19 çocuk yaptılar. Yeni yıldan da nur topu gibi 20. çocuklarını bekleyen çiftin aşk dolu hikayesine gelin beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/us-news...
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Sizleri Christopher ve Desiree isimli bu çiftle tanıştıralım. Bu çift, şu ana kadar duymuş olabileceğiniz en 'tutkulu' ilişkilerden sadece bir tanesi.

Sizleri Christopher ve Desiree isimli bu çiftle tanıştıralım. Bu çift, şu ana kadar duymuş olabileceğiniz en 'tutkulu' ilişkilerden sadece bir tanesi.

Çünkü çiftin toplamda 19 tane çocuğu var. Evet yanlış duymadınız tam tamına 19 tane!

Çünkü çiftin toplamda 19 tane çocuğu var. Evet yanlış duymadınız tam tamına 19 tane!

Birbirlerine aşık olduktan kısa bir süre sonra dünyaevine giren çift, resmi olarak 2014 yılından beri evliler. 2023 yılında ise Ezekiel ismini verdikleri son çocuklarını dünyaya getirdiler.

Bazı olumsuzlara rağmen anne, 19 çocuğun kendisini çok mutlu ettiğini ve daha fazla çocuk yapmak istediğini dile getiriyor.

Bazı olumsuzlara rağmen anne, 19 çocuğun kendisini çok mutlu ettiğini ve daha fazla çocuk yapmak istediğini dile getiriyor.

Anne Desiree, evde hiç özel alanının olmadığını söylüyor. En son eşiyle ne zaman başlasa kaldığını hatırlamıyor bile!

Hart-Spegals çifti, her ne olursa olsun harika bir 'takım' oluşturduklarını düşünüyor!

Hart-Spegals çifti, her ne olursa olsun harika bir 'takım' oluşturduklarını düşünüyor!

Ayrıca anne, üreme açısından son derece 'verimli' bir çift olduklarını da dile getiriyor. Çocuklarına yılbaşı hediye alan çift, totalde 6 bin sterlini (225 bin TL) gözden çıkarmış.

Ayrıca anne, 2024 yılı için tekrar çocuk beklediğini de dile getiriyor. Bu sayede eşit sayıda kız ve erkek çocuğa sahip olacakmış kendisi!

Ayrıca anne, 2024 yılı için tekrar çocuk beklediğini de dile getiriyor. Bu sayede eşit sayıda kız ve erkek çocuğa sahip olacakmış kendisi!
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"Biz harika bir aileyiz. Farklı karakterleri ve farklı kişiliklerin gözümüzün önünde büyümesini izliyoruz. Bu gerçekten aşırı eğlenceli. Şanslı hissediyorum." diyor Desiree.

"Biz harika bir aileyiz. Farklı karakterleri ve farklı kişiliklerin gözümüzün önünde büyümesini izliyoruz. Bu gerçekten aşırı eğlenceli. Şanslı hissediyorum." diyor Desiree.
www.mirror.co.uk

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