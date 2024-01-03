Tokyo'da Yaşanan Haneda Uçak Kazasında Tahliye Edilen Yüzlerce Yolcu Nasıl Kurtarıldı?

Mürettebatın ve yolcuların hızlı tepkileri büyük bir felaketi önledi. Hiç kimsenin ciddi yaralanmalar almadığı bildirildi. Yangın söndürme ekipleri alevlerle mücadeleye başlamadan önce, mürettebat acil tahliye kaydıraklarını kullanmıştı. Bu hareket, içinde birkaç genç çocuğun da bulunduğu yaklaşık 400 kişinin güvenli bir şekilde tahliye olmasını sağladı.