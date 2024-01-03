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Tokyo'da Yaşanan Haneda Uçak Kazasında Tahliye Edilen Yüzlerce Yolcu Nasıl Kurtarıldı?

Tokyo'da Yaşanan Haneda Uçak Kazasında Tahliye Edilen Yüzlerce Yolcu Nasıl Kurtarıldı?

Japonya
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 17:45

Dün Japonya'da meydana gelen Haneda uçak kazasında 400'e yakın yolcu ve mürettebat ekibi kurtarıldı. Uçaktan kurtarılan yolcuların kriz yönetiminde son derece iyi olduklarının altı çizildi.

Kaynak: https://www.theguardian.com/world/202...
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Dün Tokyo'da JaponHava Yollarına ait bir yolcu uçağı, Haneda Havalimanı'na inerken Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpışarak alev aldı.

Dün Tokyo'da JaponHava Yollarına ait bir yolcu uçağı, Haneda Havalimanı'na inerken Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpışarak alev aldı.

Uçağın içerisindeki görüntülerde yolcular sakince beklerken şişme kaydırakla yolcuların tahliye edildiği görülüyor.

Uçağın içerisindeki görüntülerde yolcular sakince beklerken şişme kaydırakla yolcuların tahliye edildiği görülüyor.

O anları buradan izleyebilirsiniz.👇

Peki kabin görevlileri nasıl oldu da yolcuları uçaktan çıkarabildi?

Peki kabin görevlileri nasıl oldu da yolcuları uçaktan çıkarabildi?

Tokyo'nun Haneda Havalimanı'nda çıkan yangını söndürmek, itfaiyecilerin altı saatten daha fazla zamanını aldı. Bu olaydan önce ise, uçaktaki 12 mürettebat üyesi, yüzlerce insanı birkaç dakika içinde güvenli bir şekilde tahliye etmeyi başardı.

Yolcular, kabinin dumanla dolu olduğu anlarda, uçuş görevlileri endişelerini gizledi ve güvenlik eğitimlerinden edindikleri her bilgiyi kullandı. Havayolu şirketine göre, 367 yolcu ve 12 mürettebat 20 dakikadan kısa bir sürede uçaktan tahliye edildi.

Yolcular, kabinin dumanla dolu olduğu anlarda, uçuş görevlileri endişelerini gizledi ve güvenlik eğitimlerinden edindikleri her bilgiyi kullandı. Havayolu şirketine göre, 367 yolcu ve 12 mürettebat 20 dakikadan kısa bir sürede uçaktan tahliye edildi.

Japon ve uluslararası havacılık uzmanları, Japan Coast Guard Bombardier DHC8-300'ün - altısından beşinin hayatını kaybettiği - Airbus A350'nin rotasına nasıl doğrudan yerleştiğini belirlemeye çalışırken, o hayati dakikalarda büyük bir felaketi önleyen kişiler, sakinlikleri ve profesyonellikleri nedeniyle övgü aldılar.

Tokyo'nun yerlilerinden Tsubasa Sawada ise "Motordan kıvılcımlar geldiğini görünce önce bir güldüm, sonra da ölüm korkusu sardı. Bi' an gerçekten ölüyorum sandım." diyor.

Tokyo'nun yerlilerinden Tsubasa Sawada ise "Motordan kıvılcımlar geldiğini görünce önce bir güldüm, sonra da ölüm korkusu sardı. Bi' an gerçekten ölüyorum sandım." diyor.

Not: Görsel temsilidir.

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Olay esnasında bir kadın ve çocuğun da "Neden kapıları açmıyorsunuz? Bizi buradan çıkarın" dediği de duyuldu.

Olay esnasında bir kadın ve çocuğun da "Neden kapıları açmıyorsunuz? Bizi buradan çıkarın" dediği de duyuldu.

Mürettebatın ve yolcuların hızlı tepkileri büyük bir felaketi önledi. Hiç kimsenin ciddi yaralanmalar almadığı bildirildi. Yangın söndürme ekipleri alevlerle mücadeleye başlamadan önce, mürettebat acil tahliye kaydıraklarını kullanmıştı. Bu hareket, içinde birkaç genç çocuğun da bulunduğu yaklaşık 400 kişinin güvenli bir şekilde tahliye olmasını sağladı.

Yolcuların acil tahliye sırasında üst bagajlarını almaktan kaçınması, güvenlik talimatlarına uyum sağladıklarını ve acil durumlarda düzenli bir tahliye için bilinçli davrandıklarını gösteriyor.

Yolcuların acil tahliye sırasında üst bagajlarını almaktan kaçınması, güvenlik talimatlarına uyum sağladıklarını ve acil durumlarda düzenli bir tahliye için bilinçli davrandıklarını gösteriyor.

Birleşik Krallık merkezli havacılık danışmanlık firması Ascend by Cirium'un hava güvenliği direktörü Paul Hayes, 'Kabin ekibinin mükemmel bir iş çıkardığı kesin. El bagajlarıyla ilgili herhangi bir belirti yok. Tüm yolcuların uçaktan sağ salim çıkması gerçekten mucizeviydi,' dedi.

Eski hava trafik kontrolörü Michele Robson, mürettebatın "çok zorlu koşullar altında tahliye işini gerçekten etkileyici bir şekilde gerçekleştirdiğini" vurguladı.

Eski hava trafik kontrolörü Michele Robson, mürettebatın "çok zorlu koşullar altında tahliye işini gerçekten etkileyici bir şekilde gerçekleştirdiğini" vurguladı.

Channel 4 News'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Yolcuların alevleri gördüklerinde paniklemesi doğaldır ve açıkça bir çarpışma yaşanmıştı, bu da içeridekiler için oldukça endişe verici olduğuna eminim.'

John Cox, ABD merkezli bir havacılık güvenliği danışmanlık firmasının kurucusu ve pilotu, kabin ekibinin "yolcuları bu kadar hızlı bir şekilde uçaktan indirme konusunda dikkate değer bir iş çıkardığını" belirtti.

John Cox, ABD merkezli bir havacılık güvenliği danışmanlık firmasının kurucusu ve pilotu, kabin ekibinin "yolcuları bu kadar hızlı bir şekilde uçaktan indirme konusunda dikkate değer bir iş çıkardığını" belirtti.

'Bu iyi bir eğitimi gösteriyor. Videoya bakarsanız, insanlar üst bagajlarından eşya almaya çalışmıyorlar. Uçaktan çıkmaya odaklanmış durumdalar.'

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