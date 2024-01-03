Tokyo'da Yaşanan Haneda Uçak Kazasında Tahliye Edilen Yüzlerce Yolcu Nasıl Kurtarıldı?
Tokyo'da Yaşanan Haneda Uçak Kazasında Tahliye Edilen Yüzlerce Yolcu Nasıl Kurtarıldı?
Kaynak: https://www.theguardian.com/world/202...
Dün Japonya'da meydana gelen Haneda uçak kazasında 400'e yakın yolcu ve mürettebat ekibi kurtarıldı. Uçaktan kurtarılan yolcuların kriz yönetiminde son derece iyi olduklarının altı çizildi.
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Dün Tokyo'da JaponHava Yollarına ait bir yolcu uçağı, Haneda Havalimanı'na inerken Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpışarak alev aldı.
Uçağın içerisindeki görüntülerde yolcular sakince beklerken şişme kaydırakla yolcuların tahliye edildiği görülüyor.
Peki kabin görevlileri nasıl oldu da yolcuları uçaktan çıkarabildi?
Yolcular, kabinin dumanla dolu olduğu anlarda, uçuş görevlileri endişelerini gizledi ve güvenlik eğitimlerinden edindikleri her bilgiyi kullandı. Havayolu şirketine göre, 367 yolcu ve 12 mürettebat 20 dakikadan kısa bir sürede uçaktan tahliye edildi.
Tokyo'nun yerlilerinden Tsubasa Sawada ise "Motordan kıvılcımlar geldiğini görünce önce bir güldüm, sonra da ölüm korkusu sardı. Bi' an gerçekten ölüyorum sandım." diyor.
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Olay esnasında bir kadın ve çocuğun da "Neden kapıları açmıyorsunuz? Bizi buradan çıkarın" dediği de duyuldu.
Yolcuların acil tahliye sırasında üst bagajlarını almaktan kaçınması, güvenlik talimatlarına uyum sağladıklarını ve acil durumlarda düzenli bir tahliye için bilinçli davrandıklarını gösteriyor.
Eski hava trafik kontrolörü Michele Robson, mürettebatın "çok zorlu koşullar altında tahliye işini gerçekten etkileyici bir şekilde gerçekleştirdiğini" vurguladı.
John Cox, ABD merkezli bir havacılık güvenliği danışmanlık firmasının kurucusu ve pilotu, kabin ekibinin "yolcuları bu kadar hızlı bir şekilde uçaktan indirme konusunda dikkate değer bir iş çıkardığını" belirtti.
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