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İkinci Dünya Savaşı'ndan Kaldığı Düşünülen Bomba Kaliforniya Sahil Kıyısına Vurdu

İkinci Dünya Savaşı'ndan Kaldığı Düşünülen Bomba Kaliforniya Sahil Kıyısına Vurdu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 17:03

2 Ocak'ta İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı düşünülen paslı bir bomba, Kaliforniya'nın kıyısına vurdu. Yılbaşı gecesi Santa Cruz County Şerif Bürosu, bu bombanın son fırtınalar sırasında Pajaro Kum Tepesi'nde bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: https://www.independent.co.uk/news/wo...
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Günümüzde İkinci Dünya Savaşı'nın tarihi ve etkileri hala konuşulmakta. 1939'dan 1945'e uzanan bu süreç hakkında bazı gelişmeler de yaşanıyor.

Günümüzde İkinci Dünya Savaşı'nın tarihi ve etkileri hala konuşulmakta. 1939'dan 1945'e uzanan bu süreç hakkında bazı gelişmeler de yaşanıyor.

2 Ocak'ta paslı bir bomba, Kaliforniya'nın kıyısına vurdu. Yılbaşı gecesi Santa Cruz County Şerif Bürosu, bu bombanın son fırtınalar sırasında Pajaro Kum Tepesi'nde bulunduğunu dile getirdi.

2 Ocak'ta paslı bir bomba, Kaliforniya'nın kıyısına vurdu. Yılbaşı gecesi Santa Cruz County Şerif Bürosu, bu bombanın son fırtınalar sırasında Pajaro Kum Tepesi'nde bulunduğunu dile getirdi.

Üst düzey yetkililer, bulunun bu cihazı (bomba) 'etkisiz bir askeri mühimmat' olarak raporladı.

Şerif Bürosu, "Bomba ekibimiz müdahale etti, güvenli olduğuna karar verdikten sonra sahilden kaldırılmasını sağladı." dedi.

Şerif Bürosu, "Bomba ekibimiz müdahale etti, güvenli olduğuna karar verdikten sonra sahilden kaldırılmasını sağladı." dedi.

Cihazın yetkililerin kontrolünde incelendikten sonra patlayıcı madde içermediği tespit edildi.

Cihazın yetkililerin kontrolünde incelendikten sonra patlayıcı madde içermediği tespit edildi.

Cihaz,  sonrasında Hava Kuvvetleri Üssü'ne gönderildi.

Hava Kuvvetleri sözcüsü, "Cihazın, II. Dünya Savaşı dönemine ait Mk 15, Mod 2 model bir donanma tatbikat bombası olduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Hava Kuvvetleri sözcüsü, "Cihazın, II. Dünya Savaşı dönemine ait Mk 15, Mod 2 model bir donanma tatbikat bombası olduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Bomba artık Travis Patlayıcı Mühimmat İmha Merkezi'nde muhafaza edilmekte ve orada kalmaya devam edecek.

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Bombanın karaya vurduğu plaj, Pasifik Okyanusu'ndaki güçlü fırtınaların yarattığı dalgalar nedeniyle geçtiğimiz haftalarda tahliye edilen plajlardan biriydi.

Bombanın karaya vurduğu plaj, Pasifik Okyanusu'ndaki güçlü fırtınaların yarattığı dalgalar nedeniyle geçtiğimiz haftalarda tahliye edilen plajlardan biriydi.

Çatışmalar sırasında bombalamanın çok daha yaygın olduğu Avrupa ve Asya'nın aksine ABD'de bomba gibi askeri teçhizat çok daha düşük ihtimalle kıyıya vuruyor.

Fox News'in haberine göre, 2002 yılında ABD Donanması'nın Patlayıcı Mühimmat İmha Müfrezesi, Hawaii'nin Oahu adası açıklarında su altında ıskartaya çıkarılmış mühimmat alanı buldu.

Fox News'in haberine göre, 2002 yılında ABD Donanması'nın Patlayıcı Mühimmat İmha Müfrezesi, Hawaii'nin Oahu adası açıklarında su altında ıskartaya çıkarılmış mühimmat alanı buldu.

Associated Press'e göre 2020'de ordu, Oahu'daki Lanikai Plajı'yla Kuzey Mokulua arasındaki kanalda yaklaşık 45 kiloluk iki adet II. Dünya Savaşı döneminden kalma bombayı patlattı ve diğer mühimmatı dah ortadan kaldırdı.

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