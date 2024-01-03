İkinci Dünya Savaşı'ndan Kaldığı Düşünülen Bomba Kaliforniya Sahil Kıyısına Vurdu
İkinci Dünya Savaşı'ndan Kaldığı Düşünülen Bomba Kaliforniya Sahil Kıyısına Vurdu
Kaynak: https://www.independent.co.uk/news/wo...
2 Ocak'ta İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı düşünülen paslı bir bomba, Kaliforniya'nın kıyısına vurdu. Yılbaşı gecesi Santa Cruz County Şerif Bürosu, bu bombanın son fırtınalar sırasında Pajaro Kum Tepesi'nde bulunduğunu dile getirdi.
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Günümüzde İkinci Dünya Savaşı'nın tarihi ve etkileri hala konuşulmakta. 1939'dan 1945'e uzanan bu süreç hakkında bazı gelişmeler de yaşanıyor.
2 Ocak'ta paslı bir bomba, Kaliforniya'nın kıyısına vurdu. Yılbaşı gecesi Santa Cruz County Şerif Bürosu, bu bombanın son fırtınalar sırasında Pajaro Kum Tepesi'nde bulunduğunu dile getirdi.
Şerif Bürosu, "Bomba ekibimiz müdahale etti, güvenli olduğuna karar verdikten sonra sahilden kaldırılmasını sağladı." dedi.
Cihazın yetkililerin kontrolünde incelendikten sonra patlayıcı madde içermediği tespit edildi.
Hava Kuvvetleri sözcüsü, "Cihazın, II. Dünya Savaşı dönemine ait Mk 15, Mod 2 model bir donanma tatbikat bombası olduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı.
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Bombanın karaya vurduğu plaj, Pasifik Okyanusu'ndaki güçlü fırtınaların yarattığı dalgalar nedeniyle geçtiğimiz haftalarda tahliye edilen plajlardan biriydi.
Fox News'in haberine göre, 2002 yılında ABD Donanması'nın Patlayıcı Mühimmat İmha Müfrezesi, Hawaii'nin Oahu adası açıklarında su altında ıskartaya çıkarılmış mühimmat alanı buldu.
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