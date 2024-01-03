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Tokyo'da Yanan Uçağın İçinden Görüntüler: Yolcular Sakince Beklerken Kabin Memurları Kaydırağı Açıyor

Tokyo'da Yanan Uçağın İçinden Görüntüler: Yolcular Sakince Beklerken Kabin Memurları Kaydırağı Açıyor

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 09:15

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Dün Tokyo'da yaşanan olayda, Japon Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Haneda Havalimanı'na inişi sırasında Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpışarak alev almıştı.

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İçerisinde 367 yolcu ve 12 mürettebat bulunan uçak çarpışmanın ardından alev alırken, o anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

İçerisinde 367 yolcu ve 12 mürettebat bulunan uçak çarpışmanın ardından alev alırken, o anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Alev alan uçakla ilgili birçok görüntüyü burada paylaşmıştık: 👇

Uçak içerisinden paylaşılan yeni görüntülerde, yolcular sakince beklerlerken, kabin memurları ise şişme kaydırağı açmaya çalışırken görülüyorlar. Görüntülerin devamında ise açılan şişme kaydıraktan yolcuların tahliye edildiği görülüyor.

Uçak içerisinden paylaşılan yeni görüntülerde, yolcular sakince beklerlerken, kabin memurları ise şişme kaydırağı açmaya çalışırken görülüyorlar. Görüntülerin devamında ise açılan şişme kaydıraktan yolcuların tahliye edildiği görülüyor.

İşte o görüntüler: 👇

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