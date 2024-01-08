Kanye West'in Bianca Censori'nin Doğum Gününü Kutlarken Eski Karısı Kim Kardashian'a Giydirmesi Gündem Oldu!

Uzun süredir birliktelik yaşayan Kanye West ve Bianca Censori çifti, son dönemlerde gündemden düşmüyorlar. Geçtiğimiz günlerde Bianca Censori'nin doğum gününü kutlamak için Instagram hesabından paylaşım yapan Kanye West, eski karısı Kim Kardashian'a da giydirmeyi ihmal etmedi.