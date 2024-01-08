Kanye West'in Bianca Censori'nin Doğum Gününü Kutlarken Eski Karısı Kim Kardashian'a Giydirmesi Gündem Oldu!
Kanye West'in Bianca Censori'nin Doğum Gününü Kutlarken Eski Karısı Kim Kardashian'a Giydirmesi Gündem Oldu!
Kaynak: https://www.thenews.com.pk/latest/114...
Uzun süredir birliktelik yaşayan Kanye West ve Bianca Censori çifti, son dönemlerde gündemden düşmüyorlar. Geçtiğimiz günlerde Bianca Censori'nin doğum gününü kutlamak için Instagram hesabından paylaşım yapan Kanye West, eski karısı Kim Kardashian'a da giydirmeyi ihmal etmedi.
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Aramızda Bianca Censori ve Kanye West çiftini duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. İki, uzun süredir birliktelik içerisindeler.
Hatırlarsanız Kim Kardashian, 2021 yılında boşanma davası açarak Kanye West ile olan 7 yıllık evliliğini sonlandırmıştı.
Kanye West, eşi Bianca Censori'nin 28. yaş gününü Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak kutladı.
Paylaştığı gönderinin altına her ne kadar romantik cümlelere yer verse de West, Bianca'nın yarı çıplak fotoğraflarını paylaşarak tam anlamıyla dumur etti.
Kanye West'in tüm gözleri eşinin üzerine çekmesiyle birlikte Bianca'nın eski hali de gündem oldu.
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Şimdi gelelim asıl konumuza. Kanye West, romantik mi romantik (!) doğum günü cümlelerinin arasına Kim Kardashian'ı iğneleyen cümleler de sıkıştırdı.
"En güzel, ironik ve ilham veren yetenekli sanatçının doğum günü kutlu olsun..."
"Mimarlıkta yüksek lisans yapmış, çocuklarımıza en iyi üvey annelik yapan ve tüm dünya bizi sırtını dönmüşken beni asla terk etmeyen 140 IQ karımı çok seviyorum. Hayatı benimle paylaştığın için teşekkür ederim."
Bianca Censori'nin aksine Kim Kardashian'ın üniversite diploması yok. Kardashian, Los Angeles'taki Pierce Üniversitesini yarıda bırakıp akabinde eğlence sektörüne yönelmişti.
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