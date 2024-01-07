Hollywood'un Sevilen Çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds'un Göz Kamaştıran Şaşaalı Evini Görmelisiniz!
Hollywood'un Sevilen Çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds'un Göz Kamaştıran Şaşaalı Evini Görmelisiniz!
Kaynak: https://people.com/blake-lively-ryan-...
11 yıldır evli olan Ryan Reynolds ve Blake Lively çifti, her ne kadar kapalı kutu olsa da kendi resmi Instagram hesaplarından bazı kareler paylaşıyorlar. Bu kareler genellikle kendi evlerinden olsa da her halükarda konuşulmayı başarıyorlar. Gelin çiftin göz alıcı evine beraber bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11 yıldır aynı hayatı paylaşan Blake Lively ve Ryan Reynolds çiftini tanımayan yoktur diye düşünüyoruz. Çiftin kariyerleri Hollywood'da adeta yankı uyandıran türden.
İkili her ne kadar kapalı kutu olsa da kendi resmi Instagram hesaplarından bazı kareler paylaşıyorlar.
İlk olarak evin girişi ile başlayalım...
Burası da giriş koridoru.👇
Çiftin kullandığı oturma odası ile devam edelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yemek masası!
Mutfak da önemli tabii!
Ünlü çiftine evinde sanata dair bazı esintiler de var!
İkilinin evinde ofis ya da misafir odasına benzer bir alan da var!
Ve son olarak yatak odasıyla birlikte banyodan da bahsedelim...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda