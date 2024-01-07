Hollywood'un Sevilen Çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds'un Göz Kamaştıran Şaşaalı Evini Görmelisiniz!

11 yıldır evli olan Ryan Reynolds ve Blake Lively çifti, her ne kadar kapalı kutu olsa da kendi resmi Instagram hesaplarından bazı kareler paylaşıyorlar. Bu kareler genellikle kendi evlerinden olsa da her halükarda konuşulmayı başarıyorlar. Gelin çiftin göz alıcı evine beraber bakalım.