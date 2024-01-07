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Hollywood'un Sevilen Çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds'un Göz Kamaştıran Şaşaalı Evini Görmelisiniz!

Hollywood'un Sevilen Çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds'un Göz Kamaştıran Şaşaalı Evini Görmelisiniz!

Blake Lively
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 16:46

11 yıldır evli olan Ryan Reynolds ve Blake Lively çifti, her ne kadar kapalı kutu olsa da kendi resmi Instagram hesaplarından bazı kareler paylaşıyorlar. Bu kareler genellikle kendi evlerinden olsa da her halükarda konuşulmayı başarıyorlar. Gelin çiftin göz alıcı evine beraber bakalım.

Kaynak: https://people.com/blake-lively-ryan-...
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11 yıldır aynı hayatı paylaşan Blake Lively ve Ryan Reynolds çiftini tanımayan yoktur diye düşünüyoruz. Çiftin kariyerleri Hollywood'da adeta yankı uyandıran türden.

11 yıldır aynı hayatı paylaşan Blake Lively ve Ryan Reynolds çiftini tanımayan yoktur diye düşünüyoruz. Çiftin kariyerleri Hollywood'da adeta yankı uyandıran türden.

İkili her ne kadar kapalı kutu olsa da kendi resmi Instagram hesaplarından bazı kareler paylaşıyorlar.

İkili her ne kadar kapalı kutu olsa da kendi resmi Instagram hesaplarından bazı kareler paylaşıyorlar.

Bu kareler birçok kez kendi evlerinden oluyor. İsterseniz bu fotoğraflara gelin beraber bakalım.👇

İlk olarak evin girişi ile başlayalım...

İlk olarak evin girişi ile başlayalım...

Aralık 2023'te, Lively evlerinin giriş holünde poz verdiği bir fotoğrafı paylaştı. Oyuncunun parlak pembe kıyafeti, evin rustik ahşap zeminleri ve boyalı tuğla ile kaplı duvarlarıyla kontrast oluşturuyor. Bir tablo ve altın dokunuşlu düğmeli ışık anahtarları, mekana benzersiz ve özgün bir hava katıyor

Burası da giriş koridoru.👇

Burası da giriş koridoru.👇

Mayıs 2023'te, Tiffany & Co. etkinliğine gitmeden önce Lively, lüks bir görünüme sahip bir koridorun ufak bir kare paylaştı. Mavi-gri duvarlar, bir kadife kumaşla kaplanmış gibi görünüyor ve aynı zamanda kapıyı da örterek 'kör kapı' olarak bilinen neredeyse gizlenmiş bir etki yaratıyor. Renkli dokuma bir halı ve altın çerçeveli tablolar, mekana hafif ve zarif bir renk dokunuşu katıyor.

Çiftin kullandığı oturma odası ile devam edelim.

Çiftin kullandığı oturma odası ile devam edelim.

Oturma odasında, odanın ortasındaki sağlam bir açık ahşap sütunun arkasından sarı tonlu oturma alanı gözler önüne çarpıyor. Giriş holünde görülen aynı açık tuğla duvar, endüstriyel çatı katı havasını güçlendirirken, gösterişli avize odaya göz alıcı bir hava katıyor. Kemerli siyah çerçeveli pencerelerin etrafını çerçeveli fotoğraflar sarmaktadır. Bu detaylar, yaşam alanına şık ve dikkat çekici bir dokunuş sağlıyor.

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Yemek masası!

Yemek masası!

Ekim 2021'de Betty Buzz'un tanıtımını yaparken, Lively son fotoğrafta görülen renkli oturma alanına daha yakından bir kare paylaştı. Instagram gönderisinde, oturduğu ahşap yemek masasının etrafında iki başparmağıyla poz verirken görülüyor.

Mutfak da önemli tabii!

Mutfak da önemli tabii!

Lively, Reynolds ile bir Yankees maçına gitmeden önce mutfağında bir fotoğraf çekti. Bu fotoğrafında koyu renkli ahşap dolapları ve çiftin şık bir espresso makinesi ile kahve köşesini gösterdi. Oyuncu, fotoğrafı Nisan 2021'de paylaştığında resmen 14 yıldır New York'ta yaşadığını açıkladı.

Ünlü çiftine evinde sanata dair bazı esintiler de var!

Ünlü çiftine evinde sanata dair bazı esintiler de var!

Ağustos 2023'te eşinin doğum günü için, Reynolds Instagram'da Lively'ye duygularını anlattığı bir gönderi paylaştı. Paylaşım, çiftin ilişkileri boyunca çektikleri fotoğraflardan oluşuyordu. Mutfaktaki soyut bir sanat eseri, parça parça bir bulmaca gibi görünüyordu ve fotoğrafta en çok dikkat çeken detaylardan biriydi.

İkilinin evinde ofis ya da misafir odasına benzer bir alan da var!

İkilinin evinde ofis ya da misafir odasına benzer bir alan da var!

Aralık 2022'de Instagram'da paylaşılan bir videoda, Reynolds'un bir ofis veya misafir odasında oturduğu görülüyor. Oyuncu, kendisinin giriş holündeki bir tabloya benzeyen bir resmin önünde oturuyor ve arka planda bir yatak veya oturma alanı da görülebiliyor.

Ve son olarak yatak odasıyla birlikte banyodan da bahsedelim...

Ve son olarak yatak odasıyla birlikte banyodan da bahsedelim...

Lively, yatak odasını kendisinin tasarladığını ve iç mimarlık konusunda gizli bir yeteneği olduğunu Instagram'da paylaştı. Gri tonlu ahşap zeminler, siyah çerçeveli pencereler, kapitoneli yatak ve altın apliklerle rustik ve endüstriyel bir hava yaratılmış. Ayrıca fotoğraf, mermer serbest duran bir küvetle donatılmış olan ana banyonun bir kısmını da gösteriyor. Lively, iç mimarlık konusundaki yeteneğini düşük profilde tutmayı tercih ettiğini belirtti.

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