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Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Beynini Cayır Cayır Yakan Birbirinden İlginç Kişiler

Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Beynini Cayır Cayır Yakan Birbirinden İlginç Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 16:31

Dövme birçoğumuz için sanattan farksız olsa da sektörde birbirinden farklı eserlerle karşılaşabiliyoruz. Yaptırdıkları dövmelerle hepimizin uzun uzun hayatı sorgulayıp beynimizi yakmamıza sebep olan kişilere gelin beraber bakalım.👇

Kaynak: https://failblog.cheezburger.com/ugli...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.

2. "Arkadaşım arabasını o kadar çok seviyor ki gidip dövmesini yaptırdı."

2. "Arkadaşım arabasını o kadar çok seviyor ki gidip dövmesini yaptırdı."

3. Nasıl yani?

3. Nasıl yani?

4. "İyi gözükmediğinin farkındayım ama ne kadar kötü gözüküyor olabilir ki?"

4. "İyi gözükmediğinin farkındayım ama ne kadar kötü gözüküyor olabilir ki?"

5. Tyson Tomko'nun kabile dövmeleri...

5. Tyson Tomko'nun kabile dövmeleri...
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6. 👇

6. 👇

7. Sebebi neydi ki?

7. Sebebi neydi ki?

8. Çeneme asla dövme yaptırmam diyenler.

8. Çeneme asla dövme yaptırmam diyenler.

9. Yok artık!

9. Yok artık!

10. Selena'daki Burak Hoca bu dövmeyi sakın görmesin!

10. Selena'daki Burak Hoca bu dövmeyi sakın görmesin!
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11. "Şeytanın yeryüzündeki yansıması olduğunu sanan bir arkadaşım var."

11. "Şeytanın yeryüzündeki yansıması olduğunu sanan bir arkadaşım var."

12. Bu geceki kabusum belli oldu.

12. Bu geceki kabusum belli oldu.

13. Aynısı olmuş (!)

13. Aynısı olmuş (!)

14. "Harika bir dövme."

14. "Harika bir dövme."

15. Ve son olarak...

15. Ve son olarak...

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