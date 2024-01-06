Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Beynini Cayır Cayır Yakan Birbirinden İlginç Kişiler
Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Beynini Cayır Cayır Yakan Birbirinden İlginç Kişiler
Kaynak: https://failblog.cheezburger.com/ugli...
Dövme birçoğumuz için sanattan farksız olsa da sektörde birbirinden farklı eserlerle karşılaşabiliyoruz. Yaptırdıkları dövmelerle hepimizin uzun uzun hayatı sorgulayıp beynimizi yakmamıza sebep olan kişilere gelin beraber bakalım.👇
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.
2. "Arkadaşım arabasını o kadar çok seviyor ki gidip dövmesini yaptırdı."
3. Nasıl yani?
4. "İyi gözükmediğinin farkındayım ama ne kadar kötü gözüküyor olabilir ki?"
5. Tyson Tomko'nun kabile dövmeleri...
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6. 👇
7. Sebebi neydi ki?
8. Çeneme asla dövme yaptırmam diyenler.
9. Yok artık!
10. Selena'daki Burak Hoca bu dövmeyi sakın görmesin!
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11. "Şeytanın yeryüzündeki yansıması olduğunu sanan bir arkadaşım var."
12. Bu geceki kabusum belli oldu.
13. Aynısı olmuş (!)
14. "Harika bir dövme."
15. Ve son olarak...
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