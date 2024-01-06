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Hapishanede Yaşanılan Zorlukları Anlatarak Hepimizin Tüylerini Ürperten Kişiler

Hapishanede Yaşanılan Zorlukları Anlatarak Hepimizin Tüylerini Ürperten Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 20:31

Hapishane hayatını belki de birçoğumuz dizilerden ya da filmlerden biliyoruz. Peki hapishanede yaşanılan zorlukları bir de orada deneyimleyenlerden dinlemek ister misiniz? Cevabınız evetse sizleri şöyle alalım.👇

Uyarı: İçerikteki maddeler orijinal kaynaktan revize edilerek aktarılmıştır. Maddelerin spesifik olarak herhangi bir kurumla ya da kişiyle ilgisi yoktur.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Sürekli olarak etrafta ses var. 7/24. Horlama seslerinin yanı sıra çok iğrenç kokular da var."

1. "Sürekli olarak etrafta ses var. 7/24. Horlama seslerinin yanı sıra çok iğrenç kokular da var."

'Ne zaman yalnız kaldığımı hatırlamıyorum. Düşüncelerimle başbaşa bile kalamıyorum. Sürekli ses var.'

2. "Günün her dakikası paketli gıda sesi duymanız mümkün."

2. "Günün her dakikası paketli gıda sesi duymanız mümkün."

3. "Hapishanelerde birçok kişinin akıl sağlığı yerinde değil. Bazen canınız tehlilkeye girebiliyor."

4. "Yaptığınız hataya bağlı olarak hapis süreniz uzayabiliyor. Denendi, onaylandı."

4. "Yaptığınız hataya bağlı olarak hapis süreniz uzayabiliyor. Denendi, onaylandı."

5. "Hapishanenin koşulları askeriye koşullarıyla birebir örtüşüyor. Aynı disiplin orada da var."

5. "Hapishanenin koşulları askeriye koşullarıyla birebir örtüşüyor. Aynı disiplin orada da var."
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6. "Yemek koşulları son derece kötü."

6. "Yemek koşulları son derece kötü."

7. "Ne olursanız olun, kim olursanız olun; size asla saygı duyulmuyor."

7. "Ne olursanız olun, kim olursanız olun; size asla saygı duyulmuyor."

8. "Ne kadar çıkmak isteseniz de, delirseniz de, depresyona girseniz de asla çıkamazsınız. Bunu düşünmek de adeta bir sonsuz döngü."

8. "Ne kadar çıkmak isteseniz de, delirseniz de, depresyona girseniz de asla çıkamazsınız. Bunu düşünmek de adeta bir sonsuz döngü."

9. "İçerideki diğer tutuklular en basit şeyden bile kavga edebilirler."

9. "İçerideki diğer tutuklular en basit şeyden bile kavga edebilirler."

10. "Hamam böcekleriyle uyanıyordum."

10. "Hamam böcekleriyle uyanıyordum."
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11. "Beni en çok etkileyen gelişmemiş sağlık sistemiydi. Hastalanmamak için dua ediyordum."

11. "Beni en çok etkileyen gelişmemiş sağlık sistemiydi. Hastalanmamak için dua ediyordum."

12. "Her gün hapishane görevlileriyle uğraşmak ve akabinde de koyulan kısıtlamalar bunaltan türden."

12. "Her gün hapishane görevlileriyle uğraşmak ve akabinde de koyulan kısıtlamalar bunaltan türden."

13. "İnternetsizlik."

13. "İnternetsizlik."

14. "Beni hücreye kapatmışlardı. Klostrofobim olduğu için o 2 aylık süreç benim için cehennemden beterdi."

15. "Tuvaletler arasında duvar yoktu. Orada bile rahat yok!"

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