Hapishanede Yaşanılan Zorlukları Anlatarak Hepimizin Tüylerini Ürperten Kişiler

Hapishane hayatını belki de birçoğumuz dizilerden ya da filmlerden biliyoruz. Peki hapishanede yaşanılan zorlukları bir de orada deneyimleyenlerden dinlemek ister misiniz? Cevabınız evetse sizleri şöyle alalım.👇

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