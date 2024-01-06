Hapishanede Yaşanılan Zorlukları Anlatarak Hepimizin Tüylerini Ürperten Kişiler
Hapishanede Yaşanılan Zorlukları Anlatarak Hepimizin Tüylerini Ürperten Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hapishane hayatını belki de birçoğumuz dizilerden ya da filmlerden biliyoruz. Peki hapishanede yaşanılan zorlukları bir de orada deneyimleyenlerden dinlemek ister misiniz? Cevabınız evetse sizleri şöyle alalım.👇
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1. "Sürekli olarak etrafta ses var. 7/24. Horlama seslerinin yanı sıra çok iğrenç kokular da var."
2. "Günün her dakikası paketli gıda sesi duymanız mümkün."
3. "Hapishanelerde birçok kişinin akıl sağlığı yerinde değil. Bazen canınız tehlilkeye girebiliyor."
4. "Yaptığınız hataya bağlı olarak hapis süreniz uzayabiliyor. Denendi, onaylandı."
5. "Hapishanenin koşulları askeriye koşullarıyla birebir örtüşüyor. Aynı disiplin orada da var."
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6. "Yemek koşulları son derece kötü."
7. "Ne olursanız olun, kim olursanız olun; size asla saygı duyulmuyor."
8. "Ne kadar çıkmak isteseniz de, delirseniz de, depresyona girseniz de asla çıkamazsınız. Bunu düşünmek de adeta bir sonsuz döngü."
9. "İçerideki diğer tutuklular en basit şeyden bile kavga edebilirler."
10. "Hamam böcekleriyle uyanıyordum."
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11. "Beni en çok etkileyen gelişmemiş sağlık sistemiydi. Hastalanmamak için dua ediyordum."
12. "Her gün hapishane görevlileriyle uğraşmak ve akabinde de koyulan kısıtlamalar bunaltan türden."
13. "İnternetsizlik."
14. "Beni hücreye kapatmışlardı. Klostrofobim olduğu için o 2 aylık süreç benim için cehennemden beterdi."
15. "Tuvaletler arasında duvar yoktu. Orada bile rahat yok!"
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