"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Diyen Kullanıcıya Gelen Birbirinden Aydınlatıcı Bilgiler
"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Diyen Kullanıcıya Gelen Birbirinden Aydınlatıcı Bilgiler
Kaynak: https://twitter.com/sharonpeculia/sta...
Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Bana bilmediğim bir şey söyle' notuyla bir gönderi paylaştı. O gönderiyi alınılayan diğer kullanıcılar da daha önce hiçbir yerde duymadığımız bilgilere yer verdi.
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Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısı, paylaştığı bir postla yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
"Bana bilmediğim bir şey söyleyin." notuyla paylaştığı gönderiye gelen alıntılar ise hepimizi aydınlattı.
1. İlk olarak bu bilgiyle başlayalım isterseniz...
2. "12 megapikseldeki görüntü sayısı evrendeki atom sayısından fazladır. Tek bir piksel, 17 milyon farklı renk kombinasyonundan oluşur."
3. "Yılanlar depremi tahmin edebilir."
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4. "Uzuv uzatma ameliyatları son 3 yılda en çok rağbet gören operasyonlardan biri oldu. Üstelik rinoplasti ve liposuction gibi estetik ameliyatlar Türkiye'de diğer yerlerden daha uygun fiyatlara sunuluyor."
5. Ordu karıncaları körüdrü ve yollarını bulabilmek için salgıladıkları feromon hormonlarına güvenirler."
6. "Bir milyon saniye 12 gün, bir milyar saniye ise 31 yıldır."
7. "Salyangozlar, hava kendilerine uygun değilse 3 yıla kadar uyuyabilirler."
8. Dişi yusufçuk böceği, çiftleşmek için kendisini rahatsız eden erkek böcekten kurtulmak için ölü taklidi yapabilir."
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9. "Muhammed ismi istatistiksel olarak en çok kullanılan isimken, Wang en çok kullanılan soyisimdir. Fakat Muhammad Wang isimli birine hiç denk gelmedim."
10. "Kargalar kin besleyebilir."
11. "Kraliçe Elizabeth, pasaportsuz dünyayı gezebilen tek kişiydi. Kraliçe ailesinde bu ayrıcalığa sahip olan başka kimse yok."
12. "Yarasalar, morfolojik olarak diğer kemirgenlere oranla insanlara daha yakındır."
13. "DNA açısında mantarlar hayvanlara daha çok benzer."
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