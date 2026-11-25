77 Yıllık Tarım Devine Kayyum Atandı
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1949 yılında kurulan TARİŞ Pamuk Birliği’ne kayyum atandı. İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, birliğe denetim kayyumu atanmasına hükmetti. Kararın arkasında, 5 milyon lira sermayeyle kurulan bir şirkete verildiği iddia edilen 57 milyon liralık avans var.
5 milyon lira sermayeli şirkete 57 milyon liralık avans verildiği iddia edildi.
Avans, ödeme, borçlanma ve ipotek artık kayyumun onayına bağlı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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