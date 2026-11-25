Ege Bölgesi'ndeki pamuk üreticilerinin emeğinin karşılığını alabilmesi amacıyla 1949'da kurulan Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, bir süredir avans iddiasıyla gündemde. İddiaya göre birlik, 2023 yılında yalnızca 5 milyon lira sermayeyle kurulan Olgaç Tarım Ürünleri'ne 2024'te 57 milyon liralık avans ödedi.

Bu iddianın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu harekete geçti ve 2025/66096 numaralı soruşturmayı başlattı. Dosyaya Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın 10 Aralık 2025 tarihli raporu ile 24 Haziran ve 4 Ağustos 2026 tarihli bilirkişi raporları da girdi.

Soruşturma sonunda hazırlanan 29 Eylül 2026 tarihli iddianamede, yöneticilerin usulsüzlük yaparak görevlerini kötüye kullandığı ve kooperatifi zincirleme şekilde zarara uğrattığı öne sürüldü. İddianamede Yönetim Kurulu Başkanı Faruk A., Başkan Vekili Ali Ş., yönetim kurulu üyeleri Nuri A., Murat D. ve Murat A. ile Genel Müdür Vekili İsmail P.'nin yargılanması istendi. Tutanaklara göre yöneticilerin, Olgaç Tarım'ın yetkilisi ve sahibiyle fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği iddia ediliyor. İhbar edilen tüm yöneticiler hakkında zincirleme görevi kötüye kullanma suçundan kamu davası açıldı.