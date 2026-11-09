Kayyum Atanan Akaryakıt Devi Satışa Çıkarıldı
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), haziran ayında yönetimine kayyum olarak atandığı Pet Gaz'ın LPG depolama tesislerini satışa çıkardı. Satışa ilişkin ilan bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Tesisler için belirlenen muhammen bedel 3 milyar 210 milyon lira.
Pet Gaz'ın LPG depolama tesisleri tek parça halinde satılacak, katılımcılar 321 milyon lira teminat yatıracak.
İhale 9 Aralık'ta TMSF'nin Esentepe'deki binasında yapılacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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