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Kayyum Atanan Akaryakıt Devi Satışa Çıkarıldı

Kayyum Atanan Akaryakıt Devi Satışa Çıkarıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.11.2026 - 14:18
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), haziran ayında yönetimine kayyum olarak atandığı Pet Gaz'ın LPG depolama tesislerini satışa çıkardı. Satışa ilişkin ilan bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Tesisler için belirlenen muhammen bedel 3 milyar 210 milyon lira.

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Pet Gaz'ın LPG depolama tesisleri tek parça halinde satılacak, katılımcılar 321 milyon lira teminat yatıracak.

Pet Gaz'ın LPG depolama tesisleri tek parça halinde satılacak, katılımcılar 321 milyon lira teminat yatıracak.

Resmi Gazete'deki ilana göre TMSF; Pet Gaz AŞ, Dörtyol Petgaz Terminal AŞ ile Karadeniz LPG Depolama ve Deniz Terminali Ticaret AŞ'de kayyum sıfatıyla hareket ediyor. Fon, bu yetkiye dayanarak 'Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü tek parça halinde alıcıya sunuyor. Bu yöntemle alıcı, depolama altyapısını parçalara bölünmüş halde değil, bütün olarak devralacak.

İhalede kapalı teklif ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. Adaylar önce kapalı zarfla tekliflerini verecek, ardından masada kalanlar açık artırmada yarışacak.

Teklif vermek isteyenlerin 321 milyon liralık teminat yatırması gerekiyor. Bu tutar, muhammen bedelin yüzde 10'una denk geliyor. Muhammen bedel tesisler için öngörülen tahmini değeri gösteriyor; nihai satış fiyatı ise ihale sürecinde verilecek tekliflerle netleşecek.

İhale 9 Aralık'ta TMSF'nin Esentepe'deki binasında yapılacak.

İhale 9 Aralık'ta TMSF'nin Esentepe'deki binasında yapılacak.

İlana göre teklifler en geç 8 Aralık Salı günü saat 16.00'ya kadar teslim edilecek. İhale ise 9 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki hizmet binasında yapılacak.

Teminat olarak nakit paranın yanı sıra banka teminat mektubu, devlet tahvili, Hazine bonosu ve Hazine garantili tahviller kabul edilecek. Menkul kıymetle teminat verecek katılımcıların, bu kıymetlerin güncel değerinin yüzde 40 fazlasıyla TMSF adına bloke edildiğini gösteren banka belgesini sunması şart.

Pet Gaz, LPG sektörünün depolama ve terminal ayağındaki önemli oyuncularından biri. Şirketin Hatay Dörtyol'daki LPG terminali, Anadolu Ajansı'nın 2020 tarihli haberinde 64 bin 150 metreküplük kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük depolama kapasitesine sahip LPG terminali olarak tanımlanmıştı. Karadeniz LPG'nin ise Giresun Tirebolu'da bir terminali bulunuyor.

TMSF, bu yılın haziran ayında Ditaş ve Pet Gaz'ın yönetimine kayyum olarak atanmıştı. Atamanın ardından yapılan açıklamada üretimin üç vardiya halinde sürdüğü, bayilere akaryakıt ve LPG sevkiyatının aksamadan devam ettiği bildirilmişti. Ditaş için kayyum kararını İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği vermişti.

Satış ilanı, kayyum atamasının üzerinden yaklaşık 5 ay geçtikten sonra geldi. Dev LPG tesislerine hangi şirketlerin talip olacağı ise 8 Aralık'ta teklif sürecinin kapanmasıyla netleşecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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