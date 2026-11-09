Kayyum Atanan Akaryakıt Devi Satışa Çıkarıldı

Resmi Gazete'deki ilana göre TMSF; Pet Gaz AŞ, Dörtyol Petgaz Terminal AŞ ile Karadeniz LPG Depolama ve Deniz Terminali Ticaret AŞ'de kayyum sıfatıyla hareket ediyor. Fon, bu yetkiye dayanarak 'Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü tek parça halinde alıcıya sunuyor. Bu yöntemle alıcı, depolama altyapısını parçalara bölünmüş halde değil, bütün olarak devralacak.

İhalede kapalı teklif ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. Adaylar önce kapalı zarfla tekliflerini verecek, ardından masada kalanlar açık artırmada yarışacak.

Teklif vermek isteyenlerin 321 milyon liralık teminat yatırması gerekiyor. Bu tutar, muhammen bedelin yüzde 10'una denk geliyor. Muhammen bedel tesisler için öngörülen tahmini değeri gösteriyor; nihai satış fiyatı ise ihale sürecinde verilecek tekliflerle netleşecek.