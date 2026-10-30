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TMSF Kontrolmatik'e Kayyum Atadı, Şirketin Yeni Yönetim Kurulu Belli Oldu

TMSF Kontrolmatik'e Kayyum Atadı, Şirketin Yeni Yönetim Kurulu Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
30.10.2026 - 20:37
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İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26 Ekim tarihli kararıyla Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. Şirket kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimle duyurdu. Fon Kurulu kayyum atamasının ardından şirketin yeni yönetim kurulunu oluşturdu. Kontrolmatik hisseleri daha önce 50 lira seviyesinden 2 liranın altına gerilemişti.

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Kayyum kararı 26 Ekim'de verildi.

Kayyum kararı 26 Ekim'de verildi.

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26 Ekim tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yönetime kayyum olarak atandığını duyurdu. Kayyum atanmasının ardından Fon Kurulu şirketin yeni yönetim kurulunu oluşturdu. Şirketin yeni yönetimi, gerekli çalışmalara hızlı ve titiz biçimde başladığını KAP açıklamasında duyurdu.

Başkanlığa Enis Güçlü Şirin getirildi.

Başkanlığa Enis Güçlü Şirin getirildi.

Fon Kurulu'nun oluşturduğu yeni yönetim kurulunda başkanlık görevine Enis Güçlü Şirin, başkan vekilliğine ise Cüneyt Ardağ getirildi. Yönetim kurulu üyeleri Melek İnceköse İmert, Erdinç Perçemli, Ertuğrul Atik, Ercan Doğan ve Tarık Ziyad Koçkaya olarak belirlendi.

Çalışanların büyük çoğunluğu ayrıldı.

Çalışanların büyük çoğunluğu ayrıldı.

Şirketin KAP açıklamasında, yapılan ilk tespitlere göre Kontrolmatik ile bağlı ortaklık ve iştiraklerine ait tesis ve fabrikalarda idari ve finansal sorunlar yaşandığı belirtildi. Şirketin içinde bulunduğu maddi sıkıntılar nedeniyle çalışan personelin büyük çoğunluğunun işten ayrıldığı veya işten çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Yaşanan gelişmeler sonucunda şirket faaliyetlerinin mevcut koşullar altında sürdürülemediği kaydedildi. Kontrolmatik hisseleri 50 lira seviyelerinden 2 liranın altına kadar gerilemişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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