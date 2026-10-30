TMSF Kontrolmatik'e Kayyum Atadı, Şirketin Yeni Yönetim Kurulu Belli Oldu
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İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26 Ekim tarihli kararıyla Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. Şirket kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimle duyurdu. Fon Kurulu kayyum atamasının ardından şirketin yeni yönetim kurulunu oluşturdu. Kontrolmatik hisseleri daha önce 50 lira seviyesinden 2 liranın altına gerilemişti.
Kayyum kararı 26 Ekim'de verildi.
Başkanlığa Enis Güçlü Şirin getirildi.
Çalışanların büyük çoğunluğu ayrıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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