TMSF Kontrolmatik'e Kayyum Atadı, Şirketin Yeni Yönetim Kurulu Belli Oldu

Şirketin KAP açıklamasında, yapılan ilk tespitlere göre Kontrolmatik ile bağlı ortaklık ve iştiraklerine ait tesis ve fabrikalarda idari ve finansal sorunlar yaşandığı belirtildi. Şirketin içinde bulunduğu maddi sıkıntılar nedeniyle çalışan personelin büyük çoğunluğunun işten ayrıldığı veya işten çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Yaşanan gelişmeler sonucunda şirket faaliyetlerinin mevcut koşullar altında sürdürülemediği kaydedildi. Kontrolmatik hisseleri 50 lira seviyelerinden 2 liranın altına kadar gerilemişti.