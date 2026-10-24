Avrupa'da Market Fiyatları Karşılaştırıldı, Gıda Enflasyonunda Zirve Türkiye'de

Numbeo'nun Avrupa ülkelerini market fiyatlarına göre sıraladığı endekse göre İsviçre, listenin en pahalı ülkesi oldu. Türkiye ise endekste Avrupa Birliği ortalamasının altında kaldı, ancak gıda enflasyonunda kıtanın en yüksek oranına sahip ülke olarak öne çıktı. 18 ürünlük bir sepetin fiyatı İsviçre ile Moldova arasında 96,80 euro fark gösterdi.