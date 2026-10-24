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Avrupa'da Market Fiyatları Karşılaştırıldı, Gıda Enflasyonunda Zirve Türkiye'de

Avrupa'da Market Fiyatları Karşılaştırıldı, Gıda Enflasyonunda Zirve Türkiye'de

Enflasyon
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 16:31
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Numbeo'nun Avrupa ülkelerini market fiyatlarına göre sıraladığı endekse göre İsviçre, listenin en pahalı ülkesi oldu. Türkiye ise endekste Avrupa Birliği ortalamasının altında kaldı, ancak gıda enflasyonunda kıtanın en yüksek oranına sahip ülke olarak öne çıktı. 18 ürünlük bir sepetin fiyatı İsviçre ile Moldova arasında 96,80 euro fark gösterdi.

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Gıda enflasyonunda Avrupa'nın zirvesi Türkiye.

Gıda enflasyonunda Avrupa'nın zirvesi Türkiye.

Türkiye'nin market fiyatları endeksi 82,1 olarak hesaplandı ve bu değer, ortalaması 100 kabul edilen Avrupa Birliği'nin altında kaldı. Fiyat seviyesi AB ortalamasının gerisinde olsa da Türkiye, Avrupa'nın en yüksek gıda enflasyonuna sahip ülkesi olarak gösterildi. 2021 ile 2026 arasındaki gıda enflasyonu yüzde 752 olarak aktarıldı.

İsviçre'de sepet Moldova'dakinin üç katından fazla.

İsviçre'de sepet Moldova'dakinin üç katından fazla.

Endekste 189,2 puanla ilk sırada yer alan İsviçre, market alışverişinin AB ortalamasının yüzde 89,2 üzerinde olduğu ülke oldu. Listenin diğer ucunda ise 57,2 puanla Moldova bulunuyor. 18 ürünlük sepetin AB ortalaması 69,84 euro iken aynı sepet İsviçre'de 137,90 euroya, Moldova'da ise 41,10 euroya denk geldi.

İzlanda ve Norveç İsviçre'yi izliyor.

İzlanda ve Norveç İsviçre'yi izliyor.

İsviçre'nin ardından İzlanda 183,6, Norveç 154,4, Lüksemburg 134,9 ve Danimarka 128,4 puanla sıralandı. Fransa'da market fiyatları AB ortalamasının yüzde 27,5 üzerinde seyrederken, İspanya 89,7 puanla ortalamanın altında kalan tek büyük ekonomi oldu. Romanya ise 66,7 puanla AB'nin en ucuz ülkesi olarak listede yer aldı.

Danimarka'da ekmek Bulgaristan'dan üç kat pahalı.

Danimarka'da ekmek Bulgaristan'dan üç kat pahalı.

500 gramlık beyaz ekmek Danimarka'da 3,18 euro, Bulgaristan'da ise 1,02 euro. Uzmanlara göre fiyat farklarını işçilik, enerji, ulaşım ve vergilerin yanı sıra satın alma gücü belirliyor. Eurostat verilerine göre gıda ve alkolsüz içecekler AB hane harcamalarının yüzde 13,6'sını, konut ve faturalar ise yüzde 23,6'sını oluşturuyor. Sıralamalar nominal fiyatlara dayandığı için satın alma gücü hesaba katıldığında farklar daralıyor ve Romanya'da hane bütçesinin yüzde 23,1'i gıdaya gidiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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