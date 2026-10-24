Avrupa'da Market Fiyatları Karşılaştırıldı, Gıda Enflasyonunda Zirve Türkiye'de
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Numbeo'nun Avrupa ülkelerini market fiyatlarına göre sıraladığı endekse göre İsviçre, listenin en pahalı ülkesi oldu. Türkiye ise endekste Avrupa Birliği ortalamasının altında kaldı, ancak gıda enflasyonunda kıtanın en yüksek oranına sahip ülke olarak öne çıktı. 18 ürünlük bir sepetin fiyatı İsviçre ile Moldova arasında 96,80 euro fark gösterdi.
Gıda enflasyonunda Avrupa'nın zirvesi Türkiye.
İsviçre'de sepet Moldova'dakinin üç katından fazla.
İzlanda ve Norveç İsviçre'yi izliyor.
Danimarka'da ekmek Bulgaristan'dan üç kat pahalı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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