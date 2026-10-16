Asgari Ücret İçin Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı: Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Belli Oldu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2027 bütçesine ilişkin açıklamalarında 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,4 olarak paylaşması, milyonlarca çalışanın gözünü Ocak zammına çevirdi. Enflasyon tahminlerinin ardından 2027 asgari ücret hesabı yapıldı. Bu oran baz alındığında net asgari ücretin 36 bin TL'nin üzerine çıkabileceği hesaplanıyor.
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Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu. Asgari ücret için konuşulan rakam ortaya çıktı.
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SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 10, memur için yüzde 8 ihtimali konuşuluyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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