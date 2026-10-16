Asgari Ücret İçin Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı: Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 yılı bütçesine dair değerlendirmesinde önceliğin üretim ve rekabet gücünü artırarak refahı desteklemek olduğunu söyledi. Açıklamanın en çok konuşulan kısmı ise yıl sonu için öngörülen yüzde 28,4'lük enflasyon rakamı oldu.

Bugün net asgari ücret 28 bin 75 TL. Ocak ayında yüzde 28,4 oranında bir artış yapılırsa maaşa yaklaşık 7 bin 974 TL eklenecek ve net asgari ücret 36 bin 49 TL'ye yükselecek. Bu senaryo gerçekleşirse asgari ücret 36 bin TL sınırının üzerine çıkmış olacak.

Ancak bu rakam şimdilik yalnızca bir hesaplama. Kesin tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapacağı toplantıların ardından belirleyecek. Komisyonun enflasyon beklentisinin üzerinde ya da altında bir oran açıklaması da mümkün.