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Asgari Ücret İçin Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı: Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Belli Oldu

Asgari Ücret İçin Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı: Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Belli Oldu

Asgari Ücret Enflasyon Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.10.2026 - 16:56
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2027 bütçesine ilişkin açıklamalarında 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,4 olarak paylaşması, milyonlarca çalışanın gözünü Ocak zammına çevirdi. Enflasyon tahminlerinin ardından 2027 asgari ücret hesabı yapıldı. Bu oran baz alındığında net asgari ücretin 36 bin TL'nin üzerine çıkabileceği hesaplanıyor.

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Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu. Asgari ücret için konuşulan rakam ortaya çıktı.

Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu. Asgari ücret için konuşulan rakam ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 yılı bütçesine dair değerlendirmesinde önceliğin üretim ve rekabet gücünü artırarak refahı desteklemek olduğunu söyledi. Açıklamanın en çok konuşulan kısmı ise yıl sonu için öngörülen yüzde 28,4'lük enflasyon rakamı oldu.

Bugün net asgari ücret 28 bin 75 TL. Ocak ayında yüzde 28,4 oranında bir artış yapılırsa maaşa yaklaşık 7 bin 974 TL eklenecek ve net asgari ücret 36 bin 49 TL'ye yükselecek. Bu senaryo gerçekleşirse asgari ücret 36 bin TL sınırının üzerine çıkmış olacak.

Ancak bu rakam şimdilik yalnızca bir hesaplama. Kesin tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapacağı toplantıların ardından belirleyecek. Komisyonun enflasyon beklentisinin üzerinde ya da altında bir oran açıklaması da mümkün.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 10, memur için yüzde 8 ihtimali konuşuluyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 10, memur için yüzde 8 ihtimali konuşuluyor.

Memur ve emekli maaşlarında ise hesap asgari ücretten farklı işliyor. Bu gruplara yapılacak artış, maaş türüne ve toplu sözleşme hükümlerine göre ayrı ayrı belirleniyor. Yapılan hesaplamalarda ilk dönem için yüzde 17,76 enflasyon farkı oluştuğu varsayıldığında, ikinci dönemde yüzde 10,64 düzeyinde ek bir enflasyon farkı çıkabileceği belirtiliyor. Bu oranlar nihai zam oranı anlamına gelmiyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, ilgili dönemdeki altı aylık enflasyona göre hesaplanıyor. Mevcut tahminler bu grup için yaklaşık yüzde 10'luk bir artışa işaret ediyor.

Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşmeyle belirlenen artışa enflasyon farkı ekleniyor. Bu grupta yüzde 8 civarında bir zam ihtimali konuşulsa da kesin oran resmi veriler açıklandıktan sonra netleşecek.

Ocak zammında belirleyici olacak veri, 2026'nın ikinci yarısına ait gerçekleşen enflasyon. Asgari ücret için ayrı bir karar süreci yürütülürken memur ve emekli maaşlarında yasal hesaplama yöntemleri uygulanıyor. Bu yüzden yüzde 28,4'lük beklentinin bütün maaş gruplarına aynı oranda yansıması beklenmiyor. Kesin zam oranları, resmi açıklamalar ve kesinleşen enflasyon verileriyle Ocak ayında belli olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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