2027 Memur Zammı Tahmini Ortaya Çıktı: Öğretmen, Polis Maaşında Rakamlar Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde ise yine yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ikinci yarısının ilk üç ayında birikimli enflasyon yüzde 5,57'ye ulaştı.

Memurlara 2026'nın ikinci yarısı için toplu sözleşmeyle yüzde 7 zam verilmişti. Altı aylık enflasyon bu oranı geçmediği sürece maaşlara enflasyon farkı yansımıyor. Mevcut tabloda farkın oluşabilmesi için enflasyonun kalan üç ayda toplamda yüzde 1,35 daha artması gerekiyor.

Memur zammı nasıl belli oluyor?

Ocak zammı iki kalemden oluşacak. Altı aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı enflasyon farkı olarak maaşlara eklenecek, bunun üzerine 2027'nin ilk yarısı için toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5'lik artış binecek. Kesin oran, aralık ayı enflasyonunun ocak başında açıklanmasıyla netlik kazanacak.