2027 Memur Zammı Tahmini Ortaya Çıktı: Öğretmen, Polis Maaşında Rakamlar Belli Oldu
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Memur ve memur emeklileri için Ocak 2027 zam hesabında geri sayım başladı. Temmuz-eylül döneminde biriken enflasyon yüzde 5,57'de kaldığı için henüz enflasyon farkı oluşmadı; tablo ekim, kasım ve aralık verileriyle netleşecek. Üç farklı tahmine göre en düşük memur maaşı 75 bin lirayı aşabilir. Memur maaşı Ocak 2027'de ne kadar olacak? İşte tahminler!
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2027 memur maaşı için tahminler ortaya çıktı.
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Memur zammında üç farklı tahmin: Öğretmen, polis, doktor maaşı ne kadar olacak?
1 Ekim 2008 öncesi memur olanlarla sonrasında başlayanların emekli maaşı farklı hesaplanıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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