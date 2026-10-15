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2027 Memur Zammı Tahmini Ortaya Çıktı: Öğretmen, Polis Maaşında Rakamlar Belli Oldu

2027 Memur Zammı Tahmini Ortaya Çıktı: Öğretmen, Polis Maaşında Rakamlar Belli Oldu

memur Enflasyon
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
15.10.2026 - 17:04
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Memur ve memur emeklileri için Ocak 2027 zam hesabında geri sayım başladı. Temmuz-eylül döneminde biriken enflasyon yüzde 5,57'de kaldığı için henüz enflasyon farkı oluşmadı; tablo ekim, kasım ve aralık verileriyle netleşecek. Üç farklı tahmine göre en düşük memur maaşı 75 bin lirayı aşabilir. Memur maaşı Ocak 2027'de ne kadar olacak? İşte tahminler!

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2027 memur maaşı için tahminler ortaya çıktı.

2027 memur maaşı için tahminler ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde ise yine yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ikinci yarısının ilk üç ayında birikimli enflasyon yüzde 5,57'ye ulaştı.

Memurlara 2026'nın ikinci yarısı için toplu sözleşmeyle yüzde 7 zam verilmişti. Altı aylık enflasyon bu oranı geçmediği sürece maaşlara enflasyon farkı yansımıyor. Mevcut tabloda farkın oluşabilmesi için enflasyonun kalan üç ayda toplamda yüzde 1,35 daha artması gerekiyor.

Memur zammı nasıl belli oluyor?

Ocak zammı iki kalemden oluşacak. Altı aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı enflasyon farkı olarak maaşlara eklenecek, bunun üzerine 2027'nin ilk yarısı için toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5'lik artış binecek. Kesin oran, aralık ayı enflasyonunun ocak başında açıklanmasıyla netlik kazanacak.

Memur zammında üç farklı tahmin: Öğretmen, polis, doktor maaşı ne kadar olacak?

Memur zammında üç farklı tahmin: Öğretmen, polis, doktor maaşı ne kadar olacak?

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak yer aldı. Bu tahmin tutarsa altı aylık enflasyon yüzde 9,04'e çıkacak ve memurlar yüzde 1,91 enflasyon farkı alacak. Toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yüzde 7'yi bulacak. Bu senaryoda en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 140 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 31 bin 527 liradan 33 bin 734 liraya yükselecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 26'dan yüzde 28'e çekti. Bu hesaba göre altı aylık enflasyon yüzde 8,70, enflasyon farkı yüzde 1,59 olacak; toplam zam oranı yüzde 6,67'de kalacak. En düşük memur maaşı 74 bin 908 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 33 bin 631 liraya çıkacak.

En yüksek rakam piyasanın beklentisinden geliyor. TCMB'nin son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,61 oldu. Bu durumda altı aylık enflasyon yüzde 10,07'ye ulaşacak, toplam zam oranı yüzde 8,01'e çıkacak. En düşük memur maaşı 75 bin 849 lira, en düşük memur emeklisi aylığı da 34 bin 52 lira olacak.

Zam oranı polis, öğretmen, doktor ve hemşire dahil tüm memurlara aynı oranda yansıyacak. Unvanlar arasındaki maaş farkı ise ek gösterge, kadro derecesi ve tazminat kalemlerinden kaynaklanıyor.

1 Ekim 2008 öncesi memur olanlarla sonrasında başlayanların emekli maaşı farklı hesaplanıyor.

1 Ekim 2008 öncesi memur olanlarla sonrasında başlayanların emekli maaşı farklı hesaplanıyor.

Memur emeklilerinin maaşında belirleyici olan bir diğer konu, hangi kanuna tabi olduklarını gösteren 5434 ve 5510 ayrımı. 1 Ekim 2008'den önce memuriyete başlayanlar 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na, bu tarihten sonra ilk kez göreve başlayanlar ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na tabi. Borçlanma, ikramiye ve aylık işlemleri de bu ayrıma göre yürütülüyor.

5434'e tabi memur emeklilerinde maaş; taban aylık, kıdem aylığı ve ek gösterge gibi kalemler üzerinden hesaplanıyor. 5510'a tabi olanlarda ise tüm çalışma hayatı boyunca prime esas kazançların ortalaması alınıyor ve her 360 gün için yüzde 2 aylık bağlama oranı uygulanıyor.

Aylık bağlama oranındaki fark da dikkat çekiyor. 5434 kapsamındaki memurda 25 yıllık hizmet için oran yüzde 75, sonraki her yıl için yüzde 1 artıyor; böylece 30 yıl çalışan bir memurun bağlama oranı yüzde 80'e çıkıyor. 5510'a tabi memurda ise 25 yıl için oran yüzde 50, her ek yıl için yüzde 2 artış sağlanıyor ve 30 yıllık hizmette oran yüzde 60'ta kalıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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