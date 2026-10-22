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SPK, Altınkılıç Gıda ve Anel Elektrik Hisselerinde 2 Yıl İşlem Yasağı Getirip Suç Duyurusunda Bulundu

SPK, Altınkılıç Gıda ve Anel Elektrik Hisselerinde 2 Yıl İşlem Yasağı Getirip Suç Duyurusunda Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
22.10.2026 - 22:50
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SPK, 22 Ekim 2026 tarihli 2026/73 sayılı bültende Altınkılıç Gıda (ALKLC) ve Anel Elektrik (ANELE) paylarındaki işlemlere ilişkin kararlarını açıkladı. Kurul, iki şirketin paylarında işlem yapan çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Bazı kişi ve kurumlara 2 yıl işlem yasağı getirilirken kimi kişilerin lisansları da iptal edildi.

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Altınkılıç Gıda'da 8 kişi hakkında suç duyurusu var.

Altınkılıç Gıda'da 8 kişi hakkında suç duyurusu var.

SPK, Altınkılıç Gıda (ALKLC) payındaki işlemler nedeniyle 8 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Bu 8 kişiye ve Tera Portföy Yönetimi AŞ'ye, ALKLC payında kendi nam ve hesabına yaptıkları işlemlerle sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı getirildi. Kişilerden 5'inin tüm lisansları da işlem yasağı süresince iptal edildi.

Anel Elektrik'te 46 kişi hakkında suç duyurusu var.

Anel Elektrik'te 46 kişi hakkında suç duyurusu var.

Anel Elektrik (ANELE) payındaki işlemler nedeniyle 46 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Altınkılıç Gıda kararındaki 8 kişinin tamamı bu listede de yer alıyor. ANELE payında Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Yatırım Bankası AŞ, Tera Yatırım Holding AŞ ve Century City Securities SA'nın kendi nam ve hesaplarına yaptıkları işlemlere 2 yıl işlem yasağı getirildi. Birçok kişinin lisansı da işlem yasağı süresince iptal edildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanmanın şartı belli.

Etkin pişmanlıktan yararlanmanın şartı belli.

Kararda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma yolu da açık bırakıldı. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/3. maddesi kapsamında bu haktan yararlanmak isteyenler, elde ettikleri menfaatin iki katını ve en az 500 bin lirayı ödemek zorunda. Ödeme, Kurul kararından itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabına yapılacak ve ödeme belgeleri aynı süre içinde SPK'ya iletilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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