SPK, Altınkılıç Gıda ve Anel Elektrik Hisselerinde 2 Yıl İşlem Yasağı Getirip Suç Duyurusunda Bulundu
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SPK, 22 Ekim 2026 tarihli 2026/73 sayılı bültende Altınkılıç Gıda (ALKLC) ve Anel Elektrik (ANELE) paylarındaki işlemlere ilişkin kararlarını açıkladı. Kurul, iki şirketin paylarında işlem yapan çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Bazı kişi ve kurumlara 2 yıl işlem yasağı getirilirken kimi kişilerin lisansları da iptal edildi.
Altınkılıç Gıda'da 8 kişi hakkında suç duyurusu var.
Anel Elektrik'te 46 kişi hakkında suç duyurusu var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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