SPK, Altınkılıç Gıda ve Anel Elektrik Hisselerinde 2 Yıl İşlem Yasağı Getirip Suç Duyurusunda Bulundu

SPK, Altınkılıç Gıda (ALKLC) payındaki işlemler nedeniyle 8 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Bu 8 kişiye ve Tera Portföy Yönetimi AŞ'ye, ALKLC payında kendi nam ve hesabına yaptıkları işlemlerle sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı getirildi. Kişilerden 5'inin tüm lisansları da işlem yasağı süresince iptal edildi.