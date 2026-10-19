Resmî Gazete'de Fon Soruşturması Sonrası Atamalar: SPK Başkanı Sütcü ve Gönül Görevden Alındı

Cumhurbaşkanlığı kararlarında dikkat çeken bir diğer isim, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül oldu. 2026/351 sayılı kararla Gönül, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanlığı görevinden alındı. Gönül, Nisan 2022 ile Nisan 2026 arasında SPK Başkanlığı yapmış, mayıs ayında ise KGK Başkanlığına atanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gönül'ün SPK Başkanlığı döneminde yatırım fonlarının denetlenmesine ilişkin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği şüphesiyle hakkında soruşturma izni talep etmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığının hazırladığı ön inceleme raporu doğrultusunda 14 Ekim'de Gönül hakkında soruşturma izni vermişti. Gönül, daha önce fon soruşturması kapsamında savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade de vermişti.