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Resmî Gazete'de Fon Soruşturması Sonrası Atamalar: SPK Başkanı Sütcü ve Gönül Görevden Alındı

Resmî Gazete'de Fon Soruşturması Sonrası Atamalar: SPK Başkanı Sütcü ve Gönül Görevden Alındı

Mehmet Şimşek
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
20.10.2026 - 00:52
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20 Ekim tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla SPK Başkanı Mahmut Sütcü ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığına da yeni isimler atandı. Kararlar, Tera ve Pusula merkezli fon soruşturması sürerken ekonomi yönetiminde yaşanan peş peşe ayrılıkların ardından geldi.

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SPK Başkanı Sütcü resmen görevden alındı.

SPK Başkanı Sütcü resmen görevden alındı.

Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/350 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla SPK Başkanı Mahmut Sütcü görevden alındı. Kararda Sütcü'nün 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnameleri gereğince görevden alındığı belirtildi.

9 Mayıs 2026'da SPK Başkanlığına atanan Sütcü yaklaşık beş ay görevde kaldı. Fon soruşturmasının ardından SPK'nın denetim faaliyetleri ve yatırım fonlarına yönelik müdahalelerinde gecikme yaşandığı iddiaları gündeme gelmiş, kurumun yönetimi eleştirilerin odağına yerleşmişti. Sütcü, 19 Ekim'de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa dilekçesini sunmuştu. Bir gün sonra yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınması resmiyet kazandı.

Gönül de Kamu Gözetimi Kurumu'ndan alındı.

Gönül de Kamu Gözetimi Kurumu'ndan alındı.

Cumhurbaşkanlığı kararlarında dikkat çeken bir diğer isim, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül oldu. 2026/351 sayılı kararla Gönül, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanlığı görevinden alındı. Gönül, Nisan 2022 ile Nisan 2026 arasında SPK Başkanlığı yapmış, mayıs ayında ise KGK Başkanlığına atanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gönül'ün SPK Başkanlığı döneminde yatırım fonlarının denetlenmesine ilişkin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği şüphesiyle hakkında soruşturma izni talep etmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığının hazırladığı ön inceleme raporu doğrultusunda 14 Ekim'de Gönül hakkında soruşturma izni vermişti. Gönül, daha önce fon soruşturması kapsamında savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade de vermişti.

Osman Çelik'in yerine Kutluhan Taşkın atandı.

Osman Çelik'in yerine Kutluhan Taşkın atandı.

Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/347 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın atandı. Atama, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in 19 Ekim'de emeklilik dilekçesini Bakan Mehmet Şimşek'e sunmasının ardından geldi.

Çelik'in damadı İskender Balcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Eski BDDK üyesi Mustafa Balcı'nın oğlu olan İskender Balcı, soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan isimler arasında yer alıyordu.

Gelir İdaresi'nin başına Şinasi Candan getirildi.

Gelir İdaresi'nin başına Şinasi Candan getirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararları kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığında da kapsamlı bir görev değişikliği yapıldı. 2026/348 sayılı kararla Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Candan, Gelir İdaresi Başkanlığına atandı.

Aynı kararla Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanı olan Kaan Kasım ile Gelir İdaresi Daire Başkanı olarak görev yapan Zekayi Çenge ve Hüseyin Azili getirildi. Gelir İdaresi Daire Başkanlığına ise Ferhat Dinçer atandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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