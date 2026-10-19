Resmî Gazete'de Fon Soruşturması Sonrası Atamalar: SPK Başkanı Sütcü ve Gönül Görevden Alındı
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20 Ekim tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla SPK Başkanı Mahmut Sütcü ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığına da yeni isimler atandı. Kararlar, Tera ve Pusula merkezli fon soruşturması sürerken ekonomi yönetiminde yaşanan peş peşe ayrılıkların ardından geldi.
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SPK Başkanı Sütcü resmen görevden alındı.
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Gönül de Kamu Gözetimi Kurumu'ndan alındı.
Osman Çelik'in yerine Kutluhan Taşkın atandı.
Gelir İdaresi'nin başına Şinasi Candan getirildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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