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SPK Başkanı İstifa Etti: Mahmut Sütçü Neden İstifa Etti?

SPK Başkanı İstifa Etti: Mahmut Sütçü Neden İstifa Etti?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
19.10.2026 - 17:24
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü, sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu.

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Mahmut Sütçü neden istifa etti?

Mahmut Sütçü neden istifa etti?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

Sütçü’nün istifasının ardından SPK başkanlığı görevinde yeni atama bekleniyor.

Mahmut Sütcü kimdir?

Mahmut Sütcü kimdir?

Mahmut Sütçü 1968 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Bafra'da, orta ve lise öğrenimini Amasya’da sürdürdü. 1986'da Amasya İmam Hatip Lisesinden, 1990'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

Çalışma hayatına 1991 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1994 yılında Hesap Uzmanı, 2003 yılında Baş Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. 2002-2003 yılları arasında Maliye Bakanlığınca İngiltere'de bir yıl görevlendirildi. D

Daha sonra sırasıyla 2004-2005 yılları arasında Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı (İstanbul), bu görevle birlikte Marmara Kurumlar Vergi Dairesi ve Boğaziçi Vergi Dairesi Başkanlığı (vekâlet), 2005 yılında Antalya Gelirler Bölge Müdürlüğü (vekâlet), 2005-2013 yılları arasında Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, 2013-2016 yılları arasında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2016’da Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 2017’ye kadar Ankara Vergi Dairesi Başkan Vekilliği görevini de yürüttü.

Kasım 2024’ten itibaren SPK İkinci Başkanı olarak görev yapan Sütcü, 9 Mayıs 2026 tarihinde SPK Başkanı olarak atandı.

Mahmut Sütcü, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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