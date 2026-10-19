SPK Başkanı İstifa Etti: Mahmut Sütçü Neden İstifa Etti?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü, sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahmut Sütçü neden istifa etti?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahmut Sütcü kimdir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın