Paris’te Olayların Ortasında Kaldıkları İddia Edilmişti: Cübbeli Ahmet’in Eşi Konuştu
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Fransa'nın başkenti Paris'te protestolar sürerken, 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün ailesiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Cübbeli Ahmet'in eşi ve kızlarının Paris'te olaylar arasında kaldığı ileri sürüldü. Oda TV'ye konuşan Cübbeli Ahmet'in eşi Büşra Mihrimah Ünlü, 'Biz bir şey görmedik' dedi.
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Cübbeli Ahmet'in eşi ve kızlarının Paris'te olayların arasında kaldığı ileri sürüldü.
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Cübbeli Ahmet'in eşi Büşra Ünlü: "Biz hiçbir şey görmedik, sokağa çıkmadık."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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