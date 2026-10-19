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Paris’te Olayların Ortasında Kaldıkları İddia Edilmişti: Cübbeli Ahmet’in Eşi Konuştu

Paris’te Olayların Ortasında Kaldıkları İddia Edilmişti: Cübbeli Ahmet’in Eşi Konuştu

Fransa
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
19.10.2026 - 15:57
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Fransa'nın başkenti Paris'te protestolar sürerken, 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün ailesiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Cübbeli Ahmet'in eşi ve kızlarının Paris'te olaylar arasında kaldığı ileri sürüldü. Oda TV'ye konuşan Cübbeli Ahmet'in eşi Büşra Mihrimah Ünlü, 'Biz bir şey görmedik' dedi.

Kaynak: Oda TV / Esmanur Karabakla

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Cübbeli Ahmet'in eşi ve kızlarının Paris'te olayların arasında kaldığı ileri sürüldü.

Cübbeli Ahmet'in eşi ve kızlarının Paris'te olayların arasında kaldığı ileri sürüldü.

Paris sokakları son günlerde peş peşe düzenlenen protesto gösterileriyle çalkalanıyor. Adeta yangın yeri olan Fransa'da eylemler devam ediyor. Tam bu sırada Odatv'ye ulaşan bir ihbar, Türkiye'de geniş bir kitlenin yakından tanıdığı bir ismin ailesini gündemin ortasına taşıdı.

İhbarda, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün eşi Büşra Mihrimah Ünlü ve kızı Dilara Ünlü'nün Paris'te çıkan olayların arasında kaldığı iddia edildi. Ailenin, şehirde gerginliğin tırmandığı saatlerde Paris'te bulunduğu ileri sürüldü.

İddiaların ardından Odatv, Büşra Mihrimah Ünlü'ye doğrudan telefonla ulaştı. Ünlü'ye, kızıyla birlikte Paris'te nasıl bir süreç geçirdikleri ve şu anki durumlarının ne olduğu soruldu.

Cübbeli Ahmet'in eşi Büşra Ünlü: "Biz hiçbir şey görmedik, sokağa çıkmadık."

Cübbeli Ahmet'in eşi Büşra Ünlü: "Biz hiçbir şey görmedik, sokağa çıkmadık."

Büşra Mihrimah Ünlü, bulundukları bölgede herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyledi ve iddiaları kesin bir dille reddetti: 'Öyle bir şey olmadı ki. Biz hiçbir şey görmedik, bizim olduğumuz bölgede hiçbir şey yok. Biz şu an gayet rahatız. Louvre Müzesi'nin yanında sakin bir yerde oturuyoruz, herkes dışarıda. Buralarda hiçbir sıkıntı yok. İsterseniz araştırabilirsiniz.'

Ünlü, önceki gece bazı olaylar yaşandığını duyduklarını ancak bizzat tanık olmadıklarını anlattı: 'İsim olarak şu anda kaldığımız bölgeyi ve otelin adını tam bilmiyorum, bir caddenin üzerindeydi. Başımıza hiçbir şey gelmedi. Zaten dün gece biraz olaylar yaşanmış ama biz görmedik.'

Ünlü, Paris'e yalnızca kızıyla değil, kalabalık bir aile grubuyla gittiklerini de açıkladı. Yanlarında çocukların ve torunların bulunduğunu söyleyen Ünlü, onların olaylardan etkilenmemesi için dışarı pek çıkmadıklarını vurgulayarak 'Şu an yanımda torunlarım var, kızlarım var. Yanımızdaki çocukların ve torunlarımın etkilenmesini istemediğimiz için çok sokağa da çıkmadık. Zaten bu akşam uçağımız var, Türkiye'ye dönüyoruz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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