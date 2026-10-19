Paris’te Olayların Ortasında Kaldıkları İddia Edilmişti: Cübbeli Ahmet’in Eşi Konuştu

Büşra Mihrimah Ünlü, bulundukları bölgede herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyledi ve iddiaları kesin bir dille reddetti: 'Öyle bir şey olmadı ki. Biz hiçbir şey görmedik, bizim olduğumuz bölgede hiçbir şey yok. Biz şu an gayet rahatız. Louvre Müzesi'nin yanında sakin bir yerde oturuyoruz, herkes dışarıda. Buralarda hiçbir sıkıntı yok. İsterseniz araştırabilirsiniz.'

Ünlü, önceki gece bazı olaylar yaşandığını duyduklarını ancak bizzat tanık olmadıklarını anlattı: 'İsim olarak şu anda kaldığımız bölgeyi ve otelin adını tam bilmiyorum, bir caddenin üzerindeydi. Başımıza hiçbir şey gelmedi. Zaten dün gece biraz olaylar yaşanmış ama biz görmedik.'

Ünlü, Paris'e yalnızca kızıyla değil, kalabalık bir aile grubuyla gittiklerini de açıkladı. Yanlarında çocukların ve torunların bulunduğunu söyleyen Ünlü, onların olaylardan etkilenmemesi için dışarı pek çıkmadıklarını vurgulayarak 'Şu an yanımda torunlarım var, kızlarım var. Yanımızdaki çocukların ve torunlarımın etkilenmesini istemediğimiz için çok sokağa da çıkmadık. Zaten bu akşam uçağımız var, Türkiye'ye dönüyoruz.'