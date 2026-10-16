Fon Soruşturmasında Yeni İsim Ortaya Çıktı: Cübbeli Ahmet Hocanın Damadı Esat Palazoğlu: “Nefsimize Yenildik”
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Cübbeli Ahmet Hocanın damadı Esat Palazoğlu'nun mayıs ayında yüklü miktarda parayla fona girdiği, ancak ağustos sonunda parasını çekemediği ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Palazoğlu, neden böyle bir kazanç yolunu seçtiği sorusuna 'nefsimize yenildik diyebiliriz' yanıtını verdi.
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Fon soruşturmasında haksız kazanç elde ettiği iddia edilen isimlerle ilgili yeni bir detay gün yüzüne çıktı.
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Bu sabah Sözcü TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına da bağlanan İsmail Saymaz haberini bu sözlerle detaylandırdı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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