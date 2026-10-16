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Fon Soruşturmasında Yeni İsim Ortaya Çıktı: Cübbeli Ahmet Hocanın Damadı Esat Palazoğlu: “Nefsimize Yenildik”

Fon Soruşturmasında Yeni İsim Ortaya Çıktı: Cübbeli Ahmet Hocanın Damadı Esat Palazoğlu: “Nefsimize Yenildik”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.10.2026 - 10:28 Son Güncelleme: 16.10.2026 - 10:30
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Cübbeli Ahmet Hocanın damadı Esat Palazoğlu'nun mayıs ayında yüklü miktarda parayla fona girdiği, ancak ağustos sonunda parasını çekemediği ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Palazoğlu, neden böyle bir kazanç yolunu seçtiği sorusuna 'nefsimize yenildik diyebiliriz' yanıtını verdi.

Kaynak: İsmail Saymaz / Sözcü

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Fon soruşturmasında haksız kazanç elde ettiği iddia edilen isimlerle ilgili yeni bir detay gün yüzüne çıktı.

Fon soruşturmasında haksız kazanç elde ettiği iddia edilen isimlerle ilgili yeni bir detay gün yüzüne çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadı Esat Palazoğlu'nun fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla yer aldığını duyurdu. Sözcü gazetesindeki yazısında bu durumu aktaran Saymaz, Palazoğlu'nun mayıs ayında Pusula'nın PCS adlı kapalı fonuna yüklü miktarda para yatırarak girdiğini belirtti.

Palazoğlu'nun parasının üç ayda 4'te 3 arttığını aktaran Saymaz, neden böyle bir kazanç yolunu seçtiğine dair soruya verdiği yanıtı okurlarıyla paylaştı:  'Dini anlamda çok uygundur diye iddia etmiyorum. Yanlışsa yanlışımız var, eyvallah. Ama hepimiz bunları yapıyoruz. Herkesin girdiği fonlar da bu kazancı verdi. Nefsimize yenildik diyebiliriz. Tabii böyle olsun istemezdik'

Palazoğlu'nun temmuz ayında bir miktar para çektiğini, ağustos ayında çekmek istediğinde, 'Şu an sıkışıklık var, bir iki hafta bekleyebilir misiniz' yanıtı verildiğini belirten Saymaz, Palazoğlu'nun kendisine 16 Eylül itibarıyla ana parasının 4'te üçünü kaybettiğini ve mağdur olduğu iddiasını aktardı.

İsmail Saymaz, tüyo alıp fondan çıkmadığını savunan Palazoğlu'nun 'Para alsaydım içeride olurdum muhtemelen. Bu parayı 5-10 Eylül’de çeksem ne olacaktı? ‘Esat kaçtı, sen bu bilgiyi kimden aldın’ diyeceklerdi” ifadelerine yer verdi.

Bu sabah Sözcü TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına da bağlanan İsmail Saymaz haberini bu sözlerle detaylandırdı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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