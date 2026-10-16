Fon Soruşturmasında Yeni İsim Ortaya Çıktı: Cübbeli Ahmet Hocanın Damadı Esat Palazoğlu: “Nefsimize Yenildik”

Gazeteci İsmail Saymaz, kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadı Esat Palazoğlu'nun fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla yer aldığını duyurdu. Sözcü gazetesindeki yazısında bu durumu aktaran Saymaz, Palazoğlu'nun mayıs ayında Pusula'nın PCS adlı kapalı fonuna yüklü miktarda para yatırarak girdiğini belirtti.

Palazoğlu'nun parasının üç ayda 4'te 3 arttığını aktaran Saymaz, neden böyle bir kazanç yolunu seçtiğine dair soruya verdiği yanıtı okurlarıyla paylaştı: 'Dini anlamda çok uygundur diye iddia etmiyorum. Yanlışsa yanlışımız var, eyvallah. Ama hepimiz bunları yapıyoruz. Herkesin girdiği fonlar da bu kazancı verdi. Nefsimize yenildik diyebiliriz. Tabii böyle olsun istemezdik'

Palazoğlu'nun temmuz ayında bir miktar para çektiğini, ağustos ayında çekmek istediğinde, 'Şu an sıkışıklık var, bir iki hafta bekleyebilir misiniz' yanıtı verildiğini belirten Saymaz, Palazoğlu'nun kendisine 16 Eylül itibarıyla ana parasının 4'te üçünü kaybettiğini ve mağdur olduğu iddiasını aktardı.

İsmail Saymaz, tüyo alıp fondan çıkmadığını savunan Palazoğlu'nun 'Para alsaydım içeride olurdum muhtemelen. Bu parayı 5-10 Eylül’de çeksem ne olacaktı? ‘Esat kaçtı, sen bu bilgiyi kimden aldın’ diyeceklerdi” ifadelerine yer verdi.