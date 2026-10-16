Yayında Kedi Hakkındaki Müstehcen Sözleri Tepki Çeken Ataberk Doğan'ın Kick Hesabına Erişim Engeli Getirildi
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Kick ve YouTube'da yayın yapan içerik üreticisi Ataberk Doğan'ın Kick hesabına erişim engeli getirildi. Ataberk Doğan, katıldığı ortak yayında masaya çıkan bir kediye yönelik söylediği müstehcen sözler nedeniyle günlerdir sosyal medyada eleştiriliyordu. Yayıncı, tepkilerin ardından yayınladığı videoda hata yaptığını kabul edip özür dilemişti. Şimdi son olarak da Ataberk Doğan'ın Kick hesabına erişim engeli geldi.
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Ataberk Doğan'ın bir kedi hakkındaki müstehcen sözleri sonrası hesabına erişim engeli geldi.
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Tartışma, birkaç yayıncının katıldığı ortak bir canlı yayında yaşandı.
Tepkilerin ardından yayın yapan Doğan, yayındaki konuşmanın yanlış olduğunu söyledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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