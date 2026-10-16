Yayında Kedi Hakkındaki Müstehcen Sözleri Tepki Çeken Ataberk Doğan'ın Kick Hesabına Erişim Engeli Getirildi

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Yayında söylediğimiz şey çok büyük bir terbiyesizlik. Bunun farkındayız.'

Yayının geçen sene yapılmış olmasının bir mazeret olmadığını belirten Doğan, 'Olayın geçen sene olmasının hiçbir önemi yok' dedi. Yayındaki arkadaşlarının gülmesinin sorumluluğunu üstlendiğini söyleyen yayıncı, 'Bir daha böyle bir rezillikle karşınıza asla gelmeyeceğime namus şeref sözü veriyorum' ifadelerini kullandı. Doğan ayrıca olayı telafi etmek için elinden geleni yapacağını duyurdu.

Aynı yayında yer alan umurafann da sözlere güldüğü için özür diledi. Kendisini izlerken utandığını söyleyen yayıncı, kendisine ve ailesine yönelik hakaretlere ise itiraz etti.

Doğan'ın açıklamasında yapay zekâyla üretilmiş sahte videoların kendi adına dolaştığını öne sürdüğü ve bu içerikler nedeniyle dava açtığını söylediği de aktarıldı.