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Yayında Kedi Hakkındaki Müstehcen Sözleri Tepki Çeken Ataberk Doğan'ın Kick Hesabına Erişim Engeli Getirildi

Yayında Kedi Hakkındaki Müstehcen Sözleri Tepki Çeken Ataberk Doğan'ın Kick Hesabına Erişim Engeli Getirildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.10.2026 - 10:01
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Kick ve YouTube'da yayın yapan içerik üreticisi Ataberk Doğan'ın Kick hesabına erişim engeli getirildi. Ataberk Doğan, katıldığı ortak yayında masaya çıkan bir kediye yönelik söylediği müstehcen sözler nedeniyle günlerdir sosyal medyada eleştiriliyordu. Yayıncı, tepkilerin ardından yayınladığı videoda hata yaptığını kabul edip özür dilemişti. Şimdi son olarak da Ataberk Doğan'ın Kick hesabına erişim engeli geldi.

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Ataberk Doğan'ın bir kedi hakkındaki müstehcen sözleri sonrası hesabına erişim engeli geldi.

Ataberk Doğan'ın bir kedi hakkındaki müstehcen sözleri sonrası hesabına erişim engeli geldi.

Ataberk Doğan'ın Kick hesabına erişim engeli getirildiği ortaya çıktı. Yayıncının hesabı, ortak yayındaki başka bir kullanıcının kedisi hakkındaki sözlerin yarattığı tepkinin üzerine erişime kapatıldı.

Tartışma, birkaç yayıncının katıldığı ortak bir canlı yayında yaşandı.

Tartışma, birkaç yayıncının katıldığı ortak bir canlı yayında yaşandı.

Yayın sırasında kullanıcılardan birinin kedisi masaya çıktı. Ataberk Doğan'ın kediye yönelik müstehcen sözler söylediği, yayındaki bazı isimlerin de bu sözlere gülerek karşılık verdiği görüldü.

Yayından bir bölüm sosyal medyada paylaşılınca tepkiler hızla büyüdü. Pinti Panda olarak bilinen Afşar Tuna Akşen, görüntüleri paylaşırken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü etiketledi. Kullanıcıların birçoğu sözlerin hayvan istismarını çağrıştırdığını söyledi. Bazı kullanıcılar Ataberk Doğan'ın önceki yayınlarda ve eski paylaşımlarında benzer ifadeler kullandığını öne sürdü.

Tepkilerin ardından yayın yapan Doğan, yayındaki konuşmanın yanlış olduğunu söyledi.

Tepkilerin ardından yayın yapan Doğan, yayındaki konuşmanın yanlış olduğunu söyledi.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Yayında söylediğimiz şey çok büyük bir terbiyesizlik. Bunun farkındayız.'

Yayının geçen sene yapılmış olmasının bir mazeret olmadığını belirten Doğan, 'Olayın geçen sene olmasının hiçbir önemi yok' dedi. Yayındaki arkadaşlarının gülmesinin sorumluluğunu üstlendiğini söyleyen yayıncı, 'Bir daha böyle bir rezillikle karşınıza asla gelmeyeceğime namus şeref sözü veriyorum' ifadelerini kullandı. Doğan ayrıca olayı telafi etmek için elinden geleni yapacağını duyurdu.

Aynı yayında yer alan umurafann da sözlere güldüğü için özür diledi. Kendisini izlerken utandığını söyleyen yayıncı, kendisine ve ailesine yönelik hakaretlere ise itiraz etti.

Doğan'ın açıklamasında yapay zekâyla üretilmiş sahte videoların kendi adına dolaştığını öne sürdüğü ve bu içerikler nedeniyle dava açtığını söylediği de aktarıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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