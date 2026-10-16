Sosyetede 'Üçlü Yasak Aşk' Dedikodusu: 25 Yaşındaki Kadın, Evli ve Torun Sahibi İki Erkek İddiası

İki erkeğin ortak noktaları dikkat çekiyor: ikisi de evli, ikisi de varlıklı birer patron ve ikisinin de torunu var. Cankurt'a göre isimlerden biri bir holdingin başkanı.

Yazara göre erkeklerden birinin Yunanistan'da yaşayan kızı, babasının ilişkisini öğrendi ve ortalığı karıştırdı. İddianın bu kısmının sosyetede ayrı bir tartışma yarattığı aktarılıyor. Cankurt, iki iş insanının da adını vermedi; kimliklerin ortaya çıkması için daha fazla bilgi ve belge gerektiğini söylüyor.