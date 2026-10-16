Sosyetede 'Üçlü Yasak Aşk' Dedikodusu: 25 Yaşındaki Kadın, Evli ve Torun Sahibi İki Erkek İddiası
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Sabah Gazetesi Yazarı Bülent Cankurt, sosyetede günlerdir konuşulduğunu söylediği dedikoduyu köşe yazısına taşıdı. Bülent Cankurt’un iddiasına göre; bu bahar kendi galerisini açan 25 yaşındaki bir sanat danışmanının aynı anda iki erkekle ilişki yaşadığı öne sürülüyor; erkeklerin ikisi de evli, varlıklı ve torun sahibi iş insanları. Bülent Cankurt, kimliklerini açıklamadığı isimleri ancak bilgi ve belge eline geçerse yazacağını belirtti.
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Bülent Cankurt'un köşesinde yer alan iddiaya göre olayın merkezindeki isim, sanat danışmanlığı yapan 25 yaşında bir kadın.
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İddiaya göre erkeklerden biri holding başkanı, ikisi de evli ve torun sahibi.
Erkeklerden birinin, eşiyle birlikte genç kadının galerisindeki bir sergiye katıldığı ileri sürüldü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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