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Sosyetede 'Üçlü Yasak Aşk' Dedikodusu: 25 Yaşındaki Kadın, Evli ve Torun Sahibi İki Erkek İddiası

Sosyetede 'Üçlü Yasak Aşk' Dedikodusu: 25 Yaşındaki Kadın, Evli ve Torun Sahibi İki Erkek İddiası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.10.2026 - 08:38 Son Güncelleme: 16.10.2026 - 09:31
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Sabah Gazetesi Yazarı Bülent Cankurt, sosyetede günlerdir konuşulduğunu söylediği dedikoduyu köşe yazısına taşıdı. Bülent Cankurt’un iddiasına göre; bu bahar kendi galerisini açan 25 yaşındaki bir sanat danışmanının aynı anda iki erkekle ilişki yaşadığı öne sürülüyor; erkeklerin ikisi de evli, varlıklı ve torun sahibi iş insanları. Bülent Cankurt, kimliklerini açıklamadığı isimleri ancak bilgi ve belge eline geçerse yazacağını belirtti.

Kaynak: Bülent Cankurt / Sabah-Günaydın

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Bülent Cankurt'un köşesinde yer alan iddiaya göre olayın merkezindeki isim, sanat danışmanlığı yapan 25 yaşında bir kadın.

Bülent Cankurt'un köşesinde yer alan iddiaya göre olayın merkezindeki isim, sanat danışmanlığı yapan 25 yaşında bir kadın.

Genç kadın, bu bahar kendi galerisini açtı ve sosyetenin sanat çevresinde adını duyurmaya başladı. Aynı kadının, galeri açılışından bu yana iki erkekle eşzamanlı bir ilişki yürüttüğü öne sürülüyor. Yazar, haberde kadının adı vermedi.

İddiaya göre erkeklerden biri holding başkanı, ikisi de evli ve torun sahibi.

İddiaya göre erkeklerden biri holding başkanı, ikisi de evli ve torun sahibi.

İki erkeğin ortak noktaları dikkat çekiyor: ikisi de evli, ikisi de varlıklı birer patron ve ikisinin de torunu var. Cankurt'a göre isimlerden biri bir holdingin başkanı.

Yazara göre erkeklerden birinin Yunanistan'da yaşayan kızı, babasının ilişkisini öğrendi ve ortalığı karıştırdı. İddianın bu kısmının sosyetede ayrı bir tartışma yarattığı aktarılıyor. Cankurt, iki iş insanının da adını vermedi; kimliklerin ortaya çıkması için daha fazla bilgi ve belge gerektiğini söylüyor.

Erkeklerden birinin, eşiyle birlikte genç kadının galerisindeki bir sergiye katıldığı ileri sürüldü.

Erkeklerden birinin, eşiyle birlikte genç kadının galerisindeki bir sergiye katıldığı ileri sürüldü.

İddianın en dikkat çekici detaylarından biri, diğer erkekle ilgili. Aktarılana göre bu iş insanı, genç kadının galerisinde düzenlenen bir sergiye eşiyle birlikte katıldı.

Cankurt, iki isme dair elindeki bilgilerin yeterli belgeyle desteklenmesi hâlinde kimlikleri açıklayacağını belirtiyor. O zamana kadar hem kadının hem de iki iş insanının adı kamuoyuna yansımış değil; konunun sosyetede nasıl bir karşılık bulacağı ise merak konusu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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