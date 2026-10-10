Sima Tarkan ve Mark Başoğlu Oğulları Can Matteo'nun Vaftizi İçin Mardin'e Gitti: Sosyete Zılgıt Çekti

Çiftin Can Matteo için düzenlediği vaftiz programı 9 Ekim'de başladı ve üç gün sürüyor. İlk gün yemek, ikinci gün sabah kilisede vaftiz töreni ve akşam sıra gecesi, son gün ise özel kahvaltı planlandı.

Çiftin organizasyon şirketiyle anlaştığı ve konukları için Mardin'deki beş yıldızlı otellerden birini kapattığı belirtilmişti. Süryani adetlerine göre yapılacak vaftiz töreninde kadın davetlilerden şapka takmaları istenmişti.