Sima Tarkan ve Mark Başoğlu Oğulları Can Matteo'nun Vaftizi İçin Mardin'e Gitti: Sosyete Zılgıt Çekti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sima Tarkan ve Mark Başoğlu, Eylül 2024'te Venedik'te evlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Can Matteo'nun vaftizi için Mardin'de üç günlük program düzenlendi.
Davetliler tef çalıp mendil sallayarak zılgıt çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın