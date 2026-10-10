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Sima Tarkan ve Mark Başoğlu Oğulları Can Matteo'nun Vaftizi İçin Mardin'e Gitti: Sosyete Zılgıt Çekti

Sima Tarkan ve Mark Başoğlu Oğulları Can Matteo'nun Vaftizi İçin Mardin'e Gitti: Sosyete Zılgıt Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 14:01
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Sima Tarkan ve Mark Başoğlu çifti, oğulları Can Matteo'nun vaftizi için Mardin'de üç günlük bir kutlama düzenledi. Sosyetenin genç isimlerinin katıldığı organizasyon, tef ve zılgıt eşliğinde geçti. Kutlamaya birlikte bakalım.

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Sima Tarkan ve Mark Başoğlu, Eylül 2024'te Venedik'te evlendi.

Sima Tarkan ve Mark Başoğlu, Eylül 2024'te Venedik'te evlendi.

Cemiyet hayatının tanınan çifti Sima Tarkan ve Mark Başoğlu, Eylül 2024'te Venedik'te üç gün süren bir düğünle evlendi. Çift, 31 Mart'ta oğulları Can Matteo'yu kucaklarına aldı.

Can Matteo'nun vaftizi için Mardin'de üç günlük program düzenlendi.

Can Matteo'nun vaftizi için Mardin'de üç günlük program düzenlendi.

Çiftin Can Matteo için düzenlediği vaftiz programı 9 Ekim'de başladı ve üç gün sürüyor. İlk gün yemek, ikinci gün sabah kilisede vaftiz töreni ve akşam sıra gecesi, son gün ise özel kahvaltı planlandı.

Çiftin organizasyon şirketiyle anlaştığı ve konukları için Mardin'deki beş yıldızlı otellerden birini kapattığı belirtilmişti. Süryani adetlerine göre yapılacak vaftiz töreninde kadın davetlilerden şapka takmaları istenmişti.

Davetliler tef çalıp mendil sallayarak zılgıt çekti.

Mardin'e giden sosyetenin genç isimleri kutlamalarda bir araya geldi. Nazlı Özlenir, Lara Alişan, Derev Clara, Sibil Çetinkaya, Ecem Oltulu, Narod Çetinkaya ve Lorin Kılıççı davetliler arasındaydı.

Paylaşılan görüntülerde başlarına desenli eşarplar bağlayan davetliler tef çalıp mendil sallayarak dans etti. Zılgıtların eşlik ettiği eğlencede konuklar, taş duvarlı özel mekânda kurulan sofraların çevresinde bir araya geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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