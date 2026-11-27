10.160 Metreden Düşmesine Rağmen Hayatta Kaldı
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Kabin görevlisi Vesna Vulović, 1972'de Çekoslovakya semalarında havada parçalanan bir yolcu uçağının içinden yere düştü. Yaklaşık 10.160 metreden paraşütsüz düşmesine rağmen sağ kurtuldu. Aradan yıllar geçse de paraşütsüz en yüksek düşüşten sağ çıkma rekoru hala onun adına kayıtlı. Hikayenin içinde bir bomba iddiası, bir yemek arabası ve tam çözülmemiş bir soru var.
Vesna'nın bindiği uçak Çekoslovakya üzerinde havada üçe bölündü
Vesna'yı kuyruk bölümünde sıkışması ve karla kaplı orman kurtardı
Yeniden yürümesi on ay sürdü, Yugoslavya'da ulusal kahraman oldu
Uçağı neyin düşürdüğü konusu bugün de tartışılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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