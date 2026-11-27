JAT'ın 367 sayılı seferi Stockholm'den Belgrad'a gidiyordu. Yolda Kopenhag ve Zagreb'e iki ara duruş yapacaktı. Kopenhag'da uçağa binen ikinci kabin ekibinin içinde Vesna Vulović de vardı.

Vesna aslında o seferde görevli değildi. Havayolu şirketi onu aynı ada sahip başka bir hostesle karıştırdı ve Vesna bu yüzden uçağa bindi.

Kopenhag'dan kalkıştan yaklaşık 46 dakika sonra, saat 16.01'de bagaj bölümünde bir patlama yaşandı. McDonnell Douglas DC-9 tipi uçak üç parçaya ayrıldı, kayıt cihazı sustu ve bütün iletişim bir anda kesildi. Olay, Çekoslovakya'daki Srbská Kamenice köyünün üzerinde gerçekleşti.

Kabin basıncının bir anda düşmesiyle yolcuların ve mürettebatın çoğunun uçaktan dışarı savrulduğu düşünülüyor. Uçaktaki 28 kişiden 27'si hayatını kaybetti, sağ kalan tek kişi Vesna oldu.