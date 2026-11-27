AirAsia’dan Doğum Günü Sürprizi: Uzak Doğu’ya Uçmak Artık %25 Daha Avantajlı!
Kuala Lumpur’dan Bali’ye, Bangkok’tan Singapur’a… Uzak Doğu’nun birbirinden etkileyici rotalarını keşfetmek isteyenlere güzel bir haber var! AirAsia, doğum gününe özel kampanyasıyla tüm koltuklarda ve tüm uçuşlarda %25 indirim sunuyor.
Yeni yerler keşfetmek, farklı kültürlerle tanışmak ve uzun zamandır hayalini kurduğunuz seyahati planlamak için şimdi tam zamanı! Asya'nın önde gelen düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden AirAsia, doğum gününü seyahat tutkunlarıyla kutluyor.
Tüm koltuklarda, tüm uçuşlarda %25 indirim!
Tatil planınızı yapmak için son tarih 8 Aralık!
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Bali'nin tropik plajlarında güneşlenmek, Bangkok'un hareketli sokaklarını keşfetmek, Kuala Lumpur'un etkileyici şehir manzarasını görmek ya da Singapur'un modern atmosferini deneyimlemek… Şimdi tüm bu seyahat hayallerini gerçeğe dönüştürmek için güzel bir fırsat var.
AirAsia'nın doğum günü kampanyasından yararlanmak için 8 Aralık 2026'ya kadar airasia.com adresini veya AirAsia MOVE uygulamasını ziyaret ederek rezervasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
Bir sonraki seyahatiniz için beklediğiniz işaret belki de bu %25 indirimdir!
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