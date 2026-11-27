Bali'nin tropik plajlarında güneşlenmek, Bangkok'un hareketli sokaklarını keşfetmek, Kuala Lumpur'un etkileyici şehir manzarasını görmek ya da Singapur'un modern atmosferini deneyimlemek… Şimdi tüm bu seyahat hayallerini gerçeğe dönüştürmek için güzel bir fırsat var.

AirAsia'nın doğum günü kampanyasından yararlanmak için 8 Aralık 2026'ya kadar airasia.com adresini veya AirAsia MOVE uygulamasını ziyaret ederek rezervasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Bir sonraki seyahatiniz için beklediğiniz işaret belki de bu %25 indirimdir!