Evde pastel renkler ve ahşap detaylar öne çıkıyor. Oturma odasında özel tasarım büyük bir koltuk yer alırken duvarlarda aile fotoğrafları ve tablolar var. Yatak odası krem tonlarında, yatağın iki yanında lacivert ahşap paneller bulunuyor. Çocukları Efe ve Ata'nın odasında ise ranza ve beyaz dolaplar dikkat çekiyor. Zeynep Kırşan'ın da evden çok memnun olduğu ve hayal ettiğinden fazlasına sahip olduğunu söylediği aktarılıyor.