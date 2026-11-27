Ekranlardan Uzaklaşmıştı: İstanbul'u Terk Eden Alp Kırşan'ın Yeni Evi Gündem Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yetenek Sizsiniz sunuculuğuyla tanınan Alp Kırşan, yıllardır televizyon dünyasından uzak, doğayla iç içe bir hayat sürüyor. Bodrum'da geçirdiği yılların ardından ailesiyle memleketi İzmir'e taşınan ünlü isim, Karşıyaka'daki yeni evinin kapılarını açtı. Bahçe içindeki müstakil evin içinden paylaşılan kareler dikkat çekti.
Alp Kırşan, ekranlardan uzaklaşıp Bodrum'a yerleşmişti.
Alp Kırşan ve ailesi, İzmir Karşıyaka'da yeni bir yuva kurdu.
Evin içinden paylaşılan kareler dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın