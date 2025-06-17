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Alp Kırşan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Alp Kırşan Özel Hayatı ve Kariyeri Hakkında Bilgiler

Alp Kırşan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Alp Kırşan Özel Hayatı ve Kariyeri Hakkında Bilgiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.06.2025 - 14:04

Ekranların en sevilen, en sempatik sunucuları arasında yer alan Alp Kırşan’ın hayatı merak konusu oldu. Sunuculuğun yanı sıra oyuncu olan Kırşan, aynı zamanda Best Model of Turkey yarışmasında birinci, Best Model of the World yarışmasında ise üçüncü olmuştur. Kırşan, mutlu süren evliliğiyle de dikkat çekiyor. Peki, Alp Kırşan kimdir? 

Gelin yanıtlarına bakalım…

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Alp Kırşan Kimdir?

Alp Kırşan Kimdir?

Alp Kırşan, 3 Kasım 1979’da İzmir doğumlu. Kırşan mankenlikten oyunculuğa ve sunuculuğa uzanan kariyeriyle tanınan bir ekran yüzüdür.

Alp Kırşan Kaç Yaşında?

1979 doğumlu olan Alp Kırşan, şu anda 45 yaşında .

Alp Kırşan Nereli?

Aslen İzmir, Karşıyaka’lı olan Kırşan, eğitimini de İzmir’de tamamlamış. Ailesi ve gençliği burada geçmiş.

Alp Kırşan Kariyer Başlangıcı

Alp Kırşan Kariyer Başlangıcı

2000 yılında katıldığı Best Model of Turkey’de birinci, Best Model of the World’de üçüncü olarak mankenlik hayatına bomba gibi giriş yaptı. İlk televizyon deneyimini Özlem Yıldız’la sunduğu “Sabah Şekerleri” programında yaşadı ve imajını “Türk Jim Carrey’i” olarak pekiştirdi.

Alp Kırşan Özel Hayatı

Alp Kırşan Özel Hayatı

2014’te Best Model yarışmacılarından Zeynep Dörtkardeşler’le nikâh masasına oturan Kırşan’ın, bu evlilikten Efe (2015 doğumlu) ve Ata (2018 doğumlu) adında iki oğlu bulunuyor. Eşi ve çocuklarıyla mutluluğu ekranda paylaşması magazin gündeminde ilgi çekiyor.

Alp Kırşan'ın Rol Aldığı Diziler

Alp Kırşan'ın Rol Aldığı Diziler

  • 2001-Deli Yürek / Levent

  • 2002- Pembe Patikler / Kemal

  • 2003 – Kampüsistan / Emre

  • 2004- Cennet Mahallesi / Mert

  • 2005 – Çat Kapı / Yiğit

  • 2006 – Ümit Milli / Mert

  • 2007 – Üç Tatlı Cadı / Can

  • 2008 – Hayat Güzeldir / Ziya

  • 2008- Akasya Durağı/ Çınar

  • 2009 – Sıkı Dostlar / Serhat

  • 2011 – Akasya Durağı / Çınar

  • 2014 – Kaçak Gelinler / Alper (Konuk Oyuncu)

Alp Kırşan'ın Rol Aldığı Fimler

Alp Kırşan'ın Rol Aldığı Fimler

  • 2006- Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu / Spothi

  • 2006- Keloğlan Karaprens’e Karşı / Robin Hood

  • 2007 – Çılgın Dersane / Sakar Bekir

  • 2008- Çılgın Dersane Kampta / Sakar Bekir

  • 2009- Kadri’nin Götürdüğü Yere Git / Cem

  • 2008- Avanak Kuzenler / Serkan

  • 2020- Karakomik Filmler: Emanet/ Sunucu

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Alp Kırşan’ın Sunduğu Programlar

Alp Kırşan’ın Sunduğu Programlar

  • Yeteneksizsiniz Türkiye

  • Survivor

  • Bir Yolculuk Hikayesi

  • Sabah Şekeri

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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