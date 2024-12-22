onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Doğurganlık Hızının Rekor Seviyelere Gerilemesi Hakkında Twitter Kullanıcılarından Çarpıcı Nedenler

Doğurganlık Hızının Rekor Seviyelere Gerilemesi Hakkında Twitter Kullanıcılarından Çarpıcı Nedenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.12.2024 - 11:58

Geçtiğimiz Mayıs ayında TÜİK, 2023 yılı doğum istatistiklerini paylaşmış ve dikkat çeken bir veriyi ortaya koymuştu: İstatistiklere göre Türkiye’de doğurganlık hızı tarihin en düşük seviyesine 1,51’e geriledi. Bu veri o dönem pek tartışma yaratmış olmasa da sosyal medyada yeniden gündeme gelmesiyle birlikte hararetli yorumların ve fikir alışverişlerinin fitili bir kez daha ateşlendi. Özellikle Twitter’da (X) kullanıcılar bu düşüşün arkasındaki nedenlere dair görüşlerini paylaşmaya başladı.

Buyrun izliyoruz 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre toplam doğurganlık hızı 2023 yılında 1,51’e geriledi. 2001 yılında bu oran 2,38 iken geçen yıllar boyunca sürekli bir düşüş göstererek tarihin en düşük seviyesine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre toplam doğurganlık hızı 2023 yılında 1,51’e geriledi. 2001 yılında bu oran 2,38 iken geçen yıllar boyunca sürekli bir düşüş göstererek tarihin en düşük seviyesine ulaştı.

Bu oran bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor. 2023 yılındaki 1,51 oranı doğurganlığın nüfusun kendini yenileme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını gösteriyor.

Bu oran bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor. 2023 yılındaki 1,51 oranı doğurganlığın nüfusun kendini yenileme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını gösteriyor.

Demografik açıdan kritik bir öneme sahip olan bu düşüş nüfus artış hızını doğrudan etkilerken sosyal ve ekonomik yapıda da önemli değişikliklerin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Demografik açıdan kritik bir öneme sahip olan bu düşüş nüfus artış hızını doğrudan etkilerken sosyal ve ekonomik yapıda da önemli değişikliklerin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Bu durum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Twitter (X) kullanıcıları doğurganlık hızındaki bu sert düşüşün nedenlerini tartışmaya açtı.

Bu durum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Twitter (X) kullanıcıları doğurganlık hızındaki bu sert düşüşün nedenlerini tartışmaya açtı.

Kimi kadınların doğum sonrası izin haklarına dikkat çekti.👇

Kimi kadınların doğum sonrası izin haklarına dikkat çekti.👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kimi de ekonomik zorluklar ve toplumsal değişimlerin etkisini dile getirdi. 👇

Kimi de ekonomik zorluklar ve toplumsal değişimlerin etkisini dile getirdi. 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın