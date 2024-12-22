Doğurganlık Hızının Rekor Seviyelere Gerilemesi Hakkında Twitter Kullanıcılarından Çarpıcı Nedenler

Geçtiğimiz Mayıs ayında TÜİK, 2023 yılı doğum istatistiklerini paylaşmış ve dikkat çeken bir veriyi ortaya koymuştu: İstatistiklere göre Türkiye’de doğurganlık hızı tarihin en düşük seviyesine 1,51’e geriledi. Bu veri o dönem pek tartışma yaratmış olmasa da sosyal medyada yeniden gündeme gelmesiyle birlikte hararetli yorumların ve fikir alışverişlerinin fitili bir kez daha ateşlendi. Özellikle Twitter’da (X) kullanıcılar bu düşüşün arkasındaki nedenlere dair görüşlerini paylaşmaya başladı.

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