Doğurganlık Hızının Rekor Seviyelere Gerilemesi Hakkında Twitter Kullanıcılarından Çarpıcı Nedenler
Doğurganlık Hızının Rekor Seviyelere Gerilemesi Hakkında Twitter Kullanıcılarından Çarpıcı Nedenler
Geçtiğimiz Mayıs ayında TÜİK, 2023 yılı doğum istatistiklerini paylaşmış ve dikkat çeken bir veriyi ortaya koymuştu: İstatistiklere göre Türkiye’de doğurganlık hızı tarihin en düşük seviyesine 1,51’e geriledi. Bu veri o dönem pek tartışma yaratmış olmasa da sosyal medyada yeniden gündeme gelmesiyle birlikte hararetli yorumların ve fikir alışverişlerinin fitili bir kez daha ateşlendi. Özellikle Twitter’da (X) kullanıcılar bu düşüşün arkasındaki nedenlere dair görüşlerini paylaşmaya başladı.
Buyrun izliyoruz 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre toplam doğurganlık hızı 2023 yılında 1,51’e geriledi. 2001 yılında bu oran 2,38 iken geçen yıllar boyunca sürekli bir düşüş göstererek tarihin en düşük seviyesine ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu oran bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor. 2023 yılındaki 1,51 oranı doğurganlığın nüfusun kendini yenileme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını gösteriyor.
Demografik açıdan kritik bir öneme sahip olan bu düşüş nüfus artış hızını doğrudan etkilerken sosyal ve ekonomik yapıda da önemli değişikliklerin habercisi olarak değerlendiriliyor.
Bu durum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Twitter (X) kullanıcıları doğurganlık hızındaki bu sert düşüşün nedenlerini tartışmaya açtı.
Kimi kadınların doğum sonrası izin haklarına dikkat çekti.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kimi de ekonomik zorluklar ve toplumsal değişimlerin etkisini dile getirdi. 👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın