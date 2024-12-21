Kız Arkadaşına Verebileceği En Güzel Hediyeyi Veren Genç Adam Hepimizin Gönlünü Fethetti!

@guluzargulr0 adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın, erkek arkadaşının kendisine aldığı hediyeyi paylaşmasıyla viral oldu. Hepimizin çocukluktan kalan eşyalarının yeri bir ayrıdır. Genç kadın da çok sevdiği bir bebeğinin kaybolduğunu erkek arkadaşına söyleyince genç adam gerekeni yaptı. Gelin detaylara geçelim.
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Genç kadın erkek arkadaşının aldığı hediyenin o bebeğin aynısı olduğunu görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
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Bu güzel ve ince düşünülmüş hediye karşısında biz de onun duygularına ortak olduk.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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