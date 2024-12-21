Gençler En Az Çalışıp En Çok Maaş Alan Meslekleri Sıraladı: İlk Sırada Öğretmenlik Yer Aldı

@genctg adlı Instagram hesabından araştırmalar doğrultusunda yapılan sıralamaları paylaşan gençler şimdiyse Türkiye’de en az çalışarak en çok maaş alan meslekleri sıraladı. Listede altı meslek yer alıyordu. İzleyiciler sıralamayı doğru bulmadıklarını dile getirdi. Gelin detaylara geçelim. Fikirleriniz içinse yorumlarda buluşalım!
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Gençlerin sıralamasında birincilik öğretmenlerin, ikincilik imamların, üçüncülük ise milletvekillerinindi.
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Dördüncü sırada ise Influencerlar, beşte pilotlar ve son olarak da altıncı sırada Dj’ler yer alıyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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İmam nasıl öğretmenden daha fazla çalışıp daha az maaş alıyo hadi onu geçtim meclisin yarısından fazlası bi boka yaramıyor gelip gidiyor o da mı öğretmenden ... Devamını Gör
Hahahahahahha bi ogretmen birsuru dersi anlatamazken bi ogrenci hepsini nasi anlasin diyen genclere sormuslar herhalde
influencer öğretmenden fazla mı çalışıyor yuh