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Gençler En Az Çalışıp En Çok Maaş Alan Meslekleri Sıraladı: İlk Sırada Öğretmenlik Yer Aldı

Gençler En Az Çalışıp En Çok Maaş Alan Meslekleri Sıraladı: İlk Sırada Öğretmenlik Yer Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.12.2024 - 17:04

İçerik Devam Ediyor

@genctg adlı Instagram hesabından araştırmalar doğrultusunda yapılan sıralamaları paylaşan gençler şimdiyse Türkiye’de en az çalışarak en çok maaş alan meslekleri sıraladı. Listede altı meslek yer alıyordu. İzleyiciler sıralamayı doğru bulmadıklarını dile getirdi. Gelin detaylara geçelim. Fikirleriniz içinse yorumlarda buluşalım!

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Gençlerin sıralamasında birincilik öğretmenlerin, ikincilik imamların, üçüncülük ise milletvekillerinindi.

Gençlerin sıralamasında birincilik öğretmenlerin, ikincilik imamların, üçüncülük ise milletvekillerinindi.

Dördüncü sırada ise Influencerlar, beşte pilotlar ve son olarak da altıncı sırada Dj’ler yer alıyordu.

Dördüncü sırada ise Influencerlar, beşte pilotlar ve son olarak da altıncı sırada Dj’ler yer alıyordu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Ada

İmam nasıl öğretmenden daha fazla çalışıp daha az maaş alıyo hadi onu geçtim meclisin yarısından fazlası bi boka yaramıyor gelip gidiyor o da mı öğretmenden ... Devamını Gör

ornito

Hahahahahahha bi ogretmen birsuru dersi anlatamazken bi ogrenci hepsini nasi anlasin diyen genclere sormuslar herhalde

Osman Elmallı

influencer öğretmenden fazla mı çalışıyor yuh