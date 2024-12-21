Biz İzlemeye Gelmişiz: Yurt Dışından Dönen Erkek Arkadaşının Aldığı Hediyeleri Açan Genç Kadın

@seymakarakus_ adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir genç kadın, yurt dışından dönen erkek arkadaşının getirdiği hediyeleri paylaştı. Hediyeler arasında ne ararsanız vardı. Kimi izleyiciler imrenirken, kimileri de kendisinin sipariş ettiğini dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.
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Hediyeler gördüğünüz gibi minik bir dağ oluşturmuştu. iPhone’dan, epilasyon cihazına popüler olan her şey oradaydı.
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Ürünlerin hepsi Türkiye’de de olsa da genç kadın epey kâr etmişti.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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amk sanki bizim ülkemizde bunlar yokmuş gibi hepside var bizde aq gidin alın