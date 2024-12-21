Bir Genç, Satış Danışmanı Olarak İşe Başvurduğu Mağazada Aldığı Geri Dönüşü Anlattı: “Olumlu ama Kilolu”

@wakemeupwhenicare adlı TikTok hesabından bir mağazaya satış danışmanı olarak başvurduğunda başına gelenleri anlatan genç kadın, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Genç kadın üniversiteden yeni mezun olmuş ve bir süreliğine geçimini sağlayabilmek için Ankara’da bilinen bir mağazaya part time iş başvurusunda bulunmuştu. İş başvuru süreci olumlu geçmiş ve görüşmeye çağrılmıştı. Ancak insan kaynaklarıyla görüştüğü esnada dikkatini çeken bir unsur olmuştu. Gelin detayları birlikte öğrenelim.
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Genç kadın insan kaynakları ile görüşürken kendi CV’sinin masada durduğunu ve CV’sine “olumlu ama kilolu” yazıldığını gördüğünü anlattı.
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Genç kadın 1.70 boyunda ve 65 kiloda olduğunu dile getirerek manken olarak değil, yalnızca satış danışmanı olarak başvurduğunu söyleyerek sitem etti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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