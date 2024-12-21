Bir Genç, Satış Danışmanı Olarak İşe Başvurduğu Mağazada Aldığı Geri Dönüşü Anlattı: “Olumlu ama Kilolu”

@wakemeupwhenicare adlı TikTok hesabından bir mağazaya satış danışmanı olarak başvurduğunda başına gelenleri anlatan genç kadın, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Genç kadın üniversiteden yeni mezun olmuş ve bir süreliğine geçimini sağlayabilmek için Ankara’da bilinen bir mağazaya part time iş başvurusunda bulunmuştu. İş başvuru süreci olumlu geçmiş ve görüşmeye çağrılmıştı. Ancak insan kaynaklarıyla görüştüğü esnada dikkatini çeken bir unsur olmuştu. Gelin detayları birlikte öğrenelim.