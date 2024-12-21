Yurt Dışından İnternet Alışverişi Yapan Kadın Gelen Sipariş Karşısında Şoke Oldu

@cemilegundogann adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan bir kullanıcı, yurt dışından internet üzerinden yaptığı bir alışverişi paylaşımıyla viral oldu. Biliyorsunuz ki son zamanlarda internet alışverişlerinde mağduriyet yaşayan birçok kişinin paylaşımlarını görüyoruz. Kimi açıklamayı detaylı okumadığı için yanlış ürün alıyor, kimileriyse yanıltıcı görseller sebebiyle gelen kargo karşısında hüsrana uğruyor. Cemile adlı kullanıcı da onlardan biriydi. Gelin detaylara geçelim.
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Fincan almak isteyen kadın görseldeki fotoğrafa inanmıştı ve açıklamayı da okuduğunu bir sorun olmadığını dile getirmişti.
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Ancak kargosu gelince oyuncak olmak için bile oldukça küçük ebatlara sahip bir ürünle karşılaşmıştı.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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