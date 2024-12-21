Yurt Dışından İnternet Alışverişi Yapan Kadın Gelen Sipariş Karşısında Şoke Oldu

@cemilegundogann adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan bir kullanıcı, yurt dışından internet üzerinden yaptığı bir alışverişi paylaşımıyla viral oldu. Biliyorsunuz ki son zamanlarda internet alışverişlerinde mağduriyet yaşayan birçok kişinin paylaşımlarını görüyoruz. Kimi açıklamayı detaylı okumadığı için yanlış ürün alıyor, kimileriyse yanıltıcı görseller sebebiyle gelen kargo karşısında hüsrana uğruyor. Cemile adlı kullanıcı da onlardan biriydi. Gelin detaylara geçelim.