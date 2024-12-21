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Korkulu Rüyalarımız Alarm Sesleri İnsan Olsaydı Nasıl Olurdu?

Korkulu Rüyalarımız Alarm Sesleri İnsan Olsaydı Nasıl Olurdu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.12.2024 - 10:38

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@emreuzunboy adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üretici, en sevilen fenomenlerimizden. Genç adam uzun yıllardır sosyal medyaya verdiği emeklerin karşılığını güzel geri dönüşlerle görüyor. Şimdiyse arkadaşıyla alarm seslerine dair bir paylaşım yaptı. Tespitlerin hepsi harikaydı. Gelin detaylara geçelim.

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İkili, “alarm sesleri insan olsaydı nasıl uyanırdı?” sorusuna yanıt vermişlerdi.

İkili, “alarm sesleri insan olsaydı nasıl uyanırdı?” sorusuna yanıt vermişlerdi.

Tüm alarm sesleri için en doğru personaları yaratmışlardı.

Tüm alarm sesleri için en doğru personaları yaratmışlardı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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