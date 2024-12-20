Annesinin Sosyal Medya Paylaşımlarına Verdiği Yanıtları Paylaşan Genç Kadın Viral Oldu

Şu sıralar sosyal medyada yeni bir akım görüyoruz. Kadın sosyal medya kullanıcıları annelerinin hikayelerine verdikleri yanıtları derliyor ve paylaşıyor. Onlardan biri de @dr.ilaydasimaygul adlı Instagram kullanıcısı oldu. Genç doktorun annesi tüm hikayelere kibarca yanıt vererek doğru bulmadığını dile getirmişti. Gelin detaylara geçelim.