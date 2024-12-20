Annesinin Sosyal Medya Paylaşımlarına Verdiği Yanıtları Paylaşan Genç Kadın Viral Oldu

Şu sıralar sosyal medyada yeni bir akım görüyoruz. Kadın sosyal medya kullanıcıları annelerinin hikayelerine verdikleri yanıtları derliyor ve paylaşıyor. Onlardan biri de @dr.ilaydasimaygul adlı Instagram kullanıcısı oldu. Genç doktorun annesi tüm hikayelere kibarca yanıt vererek doğru bulmadığını dile getirmişti. Gelin detaylara geçelim.
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Zaman zaman paylaşımlarımız ebevenylerimize göre ters olabiliyor. Genç doktorun annesi de gerek kıyafetini gerek diğer detayları beğenmediğinde hemen cevap veriyordu.
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Kızını kırmadan kibarca görüşünü belirten kadın hem güldürdü hem de beğenileri topladı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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