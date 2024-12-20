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Karlı Havaları Seven Köpeklerin Eve Girmek İstemediği Anlar Kalpleri Eritti

Karlı Havaları Seven Köpeklerin Eve Girmek İstemediği Anlar Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.12.2024 - 15:30

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Kimi patili dostlarımız kış mevsimine bayılıyor. Kar yağınca doyasıya oyun oynamak tek istekleri olabiliyor. Şimdiyse bu tarz bir videoyla karşınızdayız. Karlı havalara bayılan köpeklerin inatla eve girmemeleri hepimize tebessüm ettirdi. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de enerjisi yükselsin!

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Tüm tüyleri karlarla kaplanmasına rağmen inat ederek eve girmeyen köpekler hallerinden epey memnun görünüyorlardı.

Tüm tüyleri karlarla kaplanmasına rağmen inat ederek eve girmeyen köpekler hallerinden epey memnun görünüyorlardı.

Sahipleri ne derse desin onların eve girmeye niyeti yoktu.

Sahipleri ne derse desin onların eve girmeye niyeti yoktu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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